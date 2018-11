La Paz

Otra vez la justicia niega libertad a Franclin Gutiérrez

Alistan amparo constitucional

Miércoles, 28 de Noviembre, 2018

La Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia (TSJ) determinó denegar la acción de libertad que había presentado el presidente de Adepcoca, Franclin Gutiérrez, quien ya lleva tres meses encarcelado.

Según reporte de radio Yungas de la Red ERBOL, la abogada Paola Barriga, defensora de Gutiérrez, explicó que se ha presentado una resolución en la cual se determina que la aprehensión de Gutiérrez es ilegal, pero la Sala Penal no valoró esa documentación.

Señaló que el argumento del tribunal de garantías consistía en que no puede hacer una valoración, mientras el acusado no esté en la indefensión. Barriga aseguró que Franclin ya está indefenso porque no importa los documentos que presenta, nadie se los toma en cuenta.

Indicó que otro obstáculo es que la justicia sigue presionando para que Gutiérrez renuncie a su cargo dirigencial. Afirmó que el hecho de ejercer una representación social no lo hace un delincuente.

Barriga anunció que el próximo paso será la presentación de un amparo constitucional, con el cual se pretende que la justicie valore documentos de descargo a favor de Gutiérrez.

El dirigente fue detenido a finales de agosto, acusado de ser autor intelectual de la muerte del policía Daynor Sandoval. Su defensa sostiene que no hay ninguna prueba en su contra y que el proceso es de carácter político.

La semana pasada, Gutiérrez tuvo permiso de tres días para viajar a su localidad natal, Tajma, para enterrar a su hijo de dos años, que falleció el pasado miércoles.