Periodistas reaccionan a audio de la Policía y ANP expresa 'profunda preocupación'

La Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP) expresó su preocupación por el control y vigilancia policial al trabajo informativo y de opinión de los periodistas

Miércoles, 28 de Noviembre, 2018

Ref. Fotografia: Prensa. Foto: Internet

Periodistas aludidos reaccionaron ante el polémico audio de la Policía, sobre el seguimiento de la institución del orden a las cuentas personales de los opositores y periodistas en las redes sociales; y la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP) expresó su "profunda preocupación" por el control y vigilancia policial al trabajo periodístico.

En el polémico audio, revelado en las últimas horas, se escucha al comandante de la Policía, general Faustino Mendoza, y al Jefe de Inteligencia, Freddy Huallpara, dar un informe al presidente Evo Morales sobre el trabajo que la institución realiza en el control de las redes sociales, así "como de las publicaciones ofensivas contra el Gobierno".



Huallpara, también detalla que se están asumieron acciones "para reducir la capacidad de influencia de las RRSS" y que en ese marco se identificó a periodistas como John Arandia, Priscila Quiroga y Andrés Gómez, como de "derecha" y que ejercen influencia sobre la opinión pública.



La presentadora de Cadena A, Priscilla Quiroga, a través de su cuenta de Facebook manifestó que se vio sorprendida al escuchar el audio. Asimismo pidió garantías para desarrollar su trabajo, que "está enmarcado en la búsqueda de la verdad".



"Hoy me sorprendí con un audio sobre el cual el Comandante de la Policía no niega que sea su voz. En el mismo se hace referencia a mi persona y al trabajo que realizo. La línea que tengo y mantendré es informar buscando la verdad con equilibrio. El país está atravesando un momento políticamente delicado y lo que menos necesita es desconfiar de una institución que debe brindar seguridad a todos los ciudadanos. Como periodista pido garantías para mi persona, mi familia y mi trabajo", señaló Quiroga.



Por su parte el periodistas Andrés Gómez, también mencionado en el audio, señaló en su cuenta de Twitter que el comandante de le Policía "se pone al servicio de Evo (Morales) que viola la CPE (Constitución Política del Estado) y desconoce el voto (del 21F), y espía a defensores de la democracia para 'neutralizarlos'", dijo.



Asimismo el periodista John Arandia mediante un video publicado en su cuenta de Facebook reaccionó indignado. "Por todo esto me siento perseguido, me siento inseguro, me siento amenazado por la Policía y voy a pedirle encarecidamente al Ministro de Gobierno se me dé las garantías a mí, a los míos y a la prensa en su trabajo cotidiano", afirmó.



Consideró que la Policía busca reprimir los pensamientos y el trabajo de la prensa nacional, cuando debería estar brindando seguridad a todos los bolivianos y no estar usando los recursos públicos en este tipo de acciones, mientras campea la inseguridad en las calles.



En conferencia de prensa el comandante Mendoza aseguró el martes que el audio fue manipulado con intereses personales y que se busca generar un show mediático.



En ese sentido la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP) expresó su preocupación.



"La Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP) que representa a los principales medios impresos expresó profunda preocupación por el control y vigilancia policial al trabajo informativo y de opinión de periodistas", señaló la ANP en un comunicado difundido en las últimas horas.



Por otro lado el expresidente de la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP), Antonio Vargas, calificó la labor de control policial en las redes sociales de "abusiva, inconstitucional y antidemocrática", y llamó a los miembros de la institución del orden a combatir el crimen en las calles y proteger la seguridad de los ciudadanos.