En el Palmar y en el Plan Tres Mil hay varios tramos en mal estado

Canales destruidos y Alcaldía anuncia duplicar inversión en 2019

Daños. En la zona de El Palmar la obra está casi un año en mal estado. En la comuna informan que trabajos se iniciarán en marzo del próximo año.

Miércoles, 28 de Noviembre, 2018

Ref. Fotografia: Daños. El canal de drenaje está más de diez meses en estas condiciones.

En el canal de la avenida El Palmar, hay al menos una decena de tramos en muy mal estado. Esta situación tiende a aumentar cada vez, en especial con las lluvias. En otro sector de la ciudad, en la zona de San Aurelio, igual hay otro canal colapsado. Desde la Alcaldía municipal anunciaron que en el 2019 se destinará el doble de presupuesto para estas obras tomando en cuenta el Plan Maestro de Drenaje.

Daños. La vecina Paola Fernández lamentó que luego de casi un año del colapso del puente y de un tramo del canal, a la fecha no se realizó mantenimiento a la zona. "Las personas del otro extremo tienen dificultades para pasar a este lado y el agua que circula por este canal tiene mal olor y no se puede entrar. Debieron de hacerse los trabajos lo antes posible", enfatizó. En enero de este año, el puente a la altura de la parada de la línea 60 en la zona de la avenida de El Palmar del Oratorio, colapsó cuando un vehículo de alto tonelaje intentó pasar por el lugar. En ese entonces en la Alcaldía municipal enfatizaron que la obra no tenía capacidad para vehículos pesados.

A unos 150 metros de este lugar, donde ya no hay rastro del puente, hay otros tres tramos amplios con varios metros destruidos cada uno. De hecho, en algunos lugares el colapso es total. Una vecina del lugar, Carmela Contreras, opinó que la obra no fue construida adecuadamente pues tiene aproximadamente cinco años y ya presenta estos daños graves.

Sobre esta avenida, aunque en el tramo más próximo a Palmasola, se observó personal realizando mantenimiento en un tramo.

En el ingreso al Plan Tres Mil, cerca al nuevo mercado de este distrito, al menos unos cinco metros del canal colapsaron. Un vecino, Rafael Olivares, indicó que recién hace más de dos meses notó el deterioro y a la fecha no observó que se intente repararlo. El secretario municipal de Obras Públicas, Fredy Arauco, explicó que hay daños en varios tramos de canales debido a las fuertes lluvias que se registraron este año. Aunque enfatizó que donde se tuvo más problemas esta gestión es en el canal Chivato, zona del Cambódromo.

Trabajos. El secretario municipal de Obras Públicas, Fredy Arauco, indicó que en el 2019 el presupuesto para estas obras superará los Bs 50 Millones. "Estos últimos cuatro años fueron lluviosos y provocaron varios daños. Se necesita reparar pero también ampliar algunos canales", sostuvo. La autoridad agregó que se debe esperar que pase la época de lluvias para recién empezar los trabajos de mantenimiento, estima que recién en marzo del 2019. Sobre los daños en la zona de El Palmar, indicó que se hará la reparación de más de 900 metros con un material más resistente e incluso se ampliará la obra hasta la zona de El Pantano. Adelantó que lo primero que se reconstruirá será el puente que colapsó en enero de este año.

Respecto al canal de la zona de San Aurelio, explicó que igual se ampliará la obra.

Colapso. Varios tramos están en estas condiciones.

San Aurelio. En el ingreso al Plan Tres Mil está dañado el canal.