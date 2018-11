La Paz

María Galindo sale libre y debe limpiar la pintura que lanzó a la Casa del Pueblo

Hoy por la mañana la activista de Mujeres Creando junto a otras mujeres fue detenida y llevadas a la FELCC paceña. Una llamada de una autoridad de gobierno hizo que la dejen en libertad.

Martes, 27 de Noviembre, 2018

Estuvo unas horas detenida y una llamada de alguien del gobierno a los oficiales de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) hizo que salga en libertad la activista de Mujeres Creando, María Galindo, quien lanzó globos de pintura roja a la Casa del Pueblo como protesta a las propuestas del presidente Evo Morales sobre violencia contra la mujer.



"No les conviene tener un personaje que es dedicada a la defensa de las mujeres presa, me liberaron y quiero dejar en claro que estoy dispuesta a limpiar con trapos, con escobas la 'Casa Grande del Amo'", la pared que manché", dijo Galindo en declaraciones al portal Urgentebo.



El 26 de noviembre, Morales anunció la creación de un Gabinete Especial de Lucha Contra la Violencia Hacia la Mujer y la Niñez para frenar la violencia contra este sector. Galindo calificó esto como una medida 'electoral'.



La activista que fue enmanillada y trasladada a celdas policiales junto a otras tres activistas, denunció que en el forcejeo un miembro de la Policía Militar (PM), la redujo sentándose encima de ella y le dobló la mano.



"Me conducen a la FELCC y es que llegan ordenes de Palacio de liberarme", argumentó María Galindo.



Los Bomberos Antofagasta salieron de emergencia para limpiar las manchas de pintura que dejo la protesta de Mujeres Creando.