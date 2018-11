Su candidata a 'vice' será una originaria

Rafael Quispe se considera la 'reserva moral' del MAS

Martes, 27 de Noviembre, 2018

Ref. Fotografia: Rafael Quispe este martes. Foto: ERBOL.

“Yo soy la reserva moral del MAS”. Así el diputado Rafael Quispe definió su posición al interior del Movimiento al Socialismo.

Señaló que el MAS es un partido plagado de corrupción, en el cual pretende impulsar un binomio caracterizado por su calidad moral.

“Yo no me he robado absolutamente nada y cumplo con todos los principios del respeto a la Constitución, el chacha-warmi, el haber ido a cuartel, etcétera. Pero mientras el resto (del Movimiento al Socialismo) es totalmente contrario, no han ido al cuartel, plagado de robos, de desfalcos millonarios, etcétera. Por eso me considero la reserva moral del MAS”, dijo Quispe.

“Reserva moral” es una expresión que usualmente es utilizada por el presidente Evo Morales para afirmar que “los indígenas son la reserva moral de la humanidad”.

El diputado Quispe considera que el entorno de los actuales gobernantes está plagado de corrupción, con casos como el Fondo Indígena, el Banco Unión, taladros de YPFB y otros.

Anunció que el miércoles presentará su candidatura a las Primarias. Explicó que su intención es establecerse como la “reserva moral” del MAS y limpiar al instrumento político de ese entorno de corrupción.

Quispe indicó que su candidata a vicepresidenta será una ex Mama T'alla del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq), aunque no quiso adelantar su nombre.

Lamentó que Gabriela Montaño haya rechazado su invitación para el binomio./ Erbol