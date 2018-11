Vicepresidente afirma que los partidos jugaron de manera 'mañosa' y no el Órgano Electoral

Martes, 27 de Noviembre, 2018

Ref. Fotografia: Vicepresidente Álvaro García Linera. Foto: Abi

El Vicepresidente Álvaro García Linera afirmó este martes que de quien tenemos que preocuparnos no es del Órgano Electoral, sino de los partidos políticos que jugaron de manera mañosa en la inscripción de militantes. García expresó su respaldo al padrón electoral y dijo que es confiable.

"De quienes tenemos que preocuparnos es de la transparencia de los partidos, no del Órgano Electoral, los partidos son los que en los últimos 30 y 40 años han jugado de manera mañosa, han anotado personas que no correspondían, han anotado los nombres de personas que nunca fueron consultadas", expresó el segundo mandatario en entrevista con la Red UNO.



El Vicepresidente remarcó que lo que ha hecho el Órgano Electoral es "sincerar lo que hacen los partidos", ya que los partidos como nunca había elecciones primarias, "anotaban a quienes les daba la gana, agarraban la lista del colegio y anotaban a todos los papás, agarraban la lista de todos los que habían solicitado alcantarillado y la colocaban en sus partidos".



García reiteró que con el Órgano Electoral y el Padrón Electoral no tienen ningún problema, porque el Padrón fue auditado por la Organización de Estados Americanos (OEA) hace meses y "ha dicho que tiene un índice de error por debajo de los entandares internacionales, es un padrón confiable".



Sobre el sistema informático refirió que está en manos de personas de gran capacidad técnica, gente profesional y muy preparada.



En ese sentido indicó que ya era hora de que el padrón se sincerara y que los partidos políticos mostraran su verdadera base social, depuraran sus militantes y se quedaran con los que de verdad confían en ellos, y "los que fueron anotados de manera inconsulta que salgan de las listas, y a partir de ahora nunca más anotaciones abusivas de listas que corresponden a otro tipo de actividades".



Enfatizó que la crítica también va al partido de Gobierno, ya que como partido mayoritario "ha habido gente que ha anotado mal, y hay que establecer las sanciones que correspondan contra esas malas personas".



Tras el escándalo de las inscripciones irregulares, la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, María Eugenia Choque, informó que de un registro de 1.240.243 de militantes, 13.002 personas denunciaron inscripciones irregulares y 10.583 solicitaron la anulación por militancias ilegales.