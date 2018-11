Puerto Suárez y Puerto Quijarro

Tensión limítrofe entre dos municipios

Problema. Habrían utilizado un recinto de forma arbitraria en la aprobación de las Cartas Orgánicas.

Martes, 27 de Noviembre, 2018

El referéndum sobre la aprobación de la Carta Orgánica en Puerto Quijarro ha generado un clima de fuerte tensión limítrofe porque supuestamente habrían utilizado como recinto electoral, una comunidad que queda dentro del municipio de Puerto Suárez.

El Órgano Electoral desconocía el tema. "No se puede aprobar la carta orgánica en el recinto de San Salvador y para que las cosas marchen y poder conservar la buena vecindad entre los municipios, fue que tuvimos que ir a las oficinas del Órgano Electoral en Santa Cruz, porque habrían pedido un recurso de nulidad de ese asiento electoral, ya que esa comunidad se encuentra en el municipio de Puerto Suárez, y no en Puerto Quijarro. Entonces en el Órgano Electoral nos dicen que ellos desconocían de este tema y que fue un error que se hayan llevado las cosas así", indicó el alcalde de Puerto Suárez, Sebastián Hurtado.

La autoridad indicó que para conservar la buena vecindad en la provincia Germán Busch, es que ellos plantearon de que si el municipio de Puerto Quijarro quería utilizar la unidad educativa de San Salvador, lo hayan solicitado de forma escrita, y ellos iban a acceder pero no se hizo así.

Malestar. En esa misma línea, el presidente del Concejo Municipal de Puerto Suárez, José Luis Robles, señaló que no entiende cómo las autoridades de Puerto Quijarro, sabiendo de que la comunidad de San Salvador no está en su municipio, establecieron allí una mesa electoral. "San Salvador siempre perteneció a Puerto Suárez, incluso esta comunidad tiene un representante dentro de la Asamblea Municipal, están dentro de nuestro POA y no puede ser que ellos sabiendo eso hayan venido a hacer fiesta en canchón ajeno", indicó.

53 Mesas

de sufragio habría habilitado Puerto Quijarro para este proceso.