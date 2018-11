Participaron de la muerte del brasileño

Nueve personas vinculadas a crimen de Vinicius

Asesinato. El extranjero fue asesinado sindicado de intentar cobrar una deuda a un agricultor.

Martes, 27 de Noviembre, 2018

Ref. Fotografia: Extranjero. Vinicius Chagas deja un niña de 6 años en la orfandad.

A ocho días de investigación acerca del asesinato del brasileño Vinicius Chagas Maciel (32), el Ministerio Público y la Felcc concluyeron que al menos 9 personas participaron del linchamiento y ahorcamiento del extranjero en la plaza principal de San Julián.

Chagas fue ejecutado por una turba de personas que lo sindicaban junto a su amigo (prófugo) de intentar cobrar una supuesta deuda a una pareja de agricultores con presunta intimidación y utilización de arma de fuego la noche del pasado 19 de noviembre. La semana pasada, los esposos Javier Flores Revollo y Juan Choque Cruz debían prestar su declaración en relación a la muerte de Chagas pero no se presentaron. La fiscal Delmy Guzmán Roda que la pareja presentaron un memorial en el cual indican que se encontraban en el campo por eso no se presentaron. "Esto no es justificativo para suspender una audiencia. Vamos a emitir la resolución que corresponda para que colaboren en la investigación", dijo la autoridad.

Traslado del cadáver. Guzmán confirmó que a solicitud expresa del representante de la República Federal del Brasil se entregó los restos mortales a estas autoridades para repatriar el cuerpo y entregarlo a sus familiares. La Policía sospecha que la muerte del brasileño tenga otro trasfondo debido a que existen varias dudas e interrogantes por ser despejadas por los testigos. En los videos que circularon por las redes sociales, el brasileño en todo momento trató de sostener contacto directo con Flores Revollo mientras este le echaba en cara de quien fue la persona que le envió a cobrar si él no tenía deuda con nadie. En las imágenes se puede apreciar cómo luego de golpearlo e interrogarlo una persona le coloca la soga al cuello y lo arrastra hasta la plaza. El informe policial dice que varias personas negaron el ingreso de un carro patrullero a San Julián para persuadir que no lo mataran. Asimismo en el descargo, los policías que levantaron el cadáver del brasileño afirmaron que varios pobladores alentaron que el sospechoso sea colgado en la plaza.

3 Pobladores

del municipio de San Julián serán citados como testigos.