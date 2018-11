La FELCN negó haber desarrollado algún operativo

Contradicciones en torno a lo ocurrido en Las Petas

Sanción. El comandante calificó de abusivo el accionar de dos uniformados.

Martes, 27 de Noviembre, 2018

Ref. Fotografia: Denuncia. La víctima dijo que los policías buscaban droga en su casa y no tenían ningún permiso legal.

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) contradijo ayer la versión del comandante de la Felcc y el subcomandante de la Policía en sentido que el operativo encarado en Las Petas, donde se denunció abuso policial y torturas a un comunario haya participado su personal. "Amigos de la prensa, informarles que según informe del mismo oficial de servicio no hubo ninguna intervención policial en lo que se refiere algún ilícito contemplado en la ley 1008 o 913", dijo Julio César Rojas en su grupo de prensa Felcn.

Allanamiento en Las Petas. La madrugada del 23 de noviembre según lo denunciado por la familia Ferreira Barbery, dos policías de la Felcc que se hicieron pasar de agentes de la Felcn irrumpieron su inmueble en la localidad de Las Petas en busca de droga. “Ese día escuché bulla y pensé que era mi hermano y ellos se identificaron como policías antidrogas cuando tocaron mi puerta. Cuando abrí me apuntaron con sus armas, levanté las manos y me pusieron boca abajo”, describió. A dos kilómetros de Las Petas, los policías volcaron la camioneta Chevrolet en que se desplazaban y los pobladores protestaron junto a la víctima, quien exigió una explicación a la Policía al considerar que no tiene ninguna vinculación con delitos relacionados con narcotráfico.

Dos policías a investigación. El comandante de la Policía, Alfonso Siles Rojas, lamentó que dos policías actúen de manera abusiva y aclaró que no se va a socapar a nadie. "Se trata de dos oficiales, uno de la Felcc y otro de la EPI San Matías de quienes he dispuestos su repliegue a Santa Cruz para que la Didipi investigue los extremos denunciados", aclaró.

Las versiones . El subcomandante de la Policía, Ygor Echegaray, dijo que personal de San Matías intervino en apoyo a un operativo de la Felcn en el cual se investigaba personas relacionadas al narcotráfico y señaló que el allanamiento se lo hizo con orden legal. De su lado, el jefe de la Felcc, Gonzalo Medina, dijo que su unidad prestó apoyo con una camioneta a la Felcn y el operativo fue planificado con orden judicial y control del Ministerio Público de San Matías.

2 Oficiales

fueron replegados y puestos ante la Didipi.