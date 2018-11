Prohibición de circulación de micros por antiguos mercados regirá igual en Los Pozos

Transporte advierte con otro bloqueo y Alcaldía ampliará restricción

Jornada. Se descartó abrogar la Ley Transitoria. Hoy hay una reunión con un sector de transportistas. Mientras comerciantes piden mejores condiciones.

Martes, 27 de Noviembre, 2018

Ref. Fotografia: Protestas. Al norte fue la primera ruta donde se acató un cuarto intermedio a solicitud de la Policía.

Los transportistas de la Federación Departamental de Transporte 16 de Noviembre, luego de acatar un bloqueo en las principales carreteras de ingreso a la capital cruceña: al norte, sur y este, en rechazo a la aplicación de la Ley Municipal Transitoria de restricción del transporte a los antiguos mercados, advirtieron al municipio cruceño que podrían acatar nuevamente la medida desde el jueves, aunque esta vez a nivel departamental, si es que las autoridades no abrogan la normativa municipal. Desde el Concejo descartaron el pedido mientras que en el ejecutivo anunciaron que la restricción se aplicará desde este fin de semana igual en el antiguo Los Pozos, en el anterior sábado y domingo fue solo en La Ramada. Los comerciantes que tienen puestos fijos en los nuevos centros proponen que la norma sea permanente. Aunque los que tienen espacios en los antiguos centros exigen que se levante la restricción.

Ayer solo un sector de los transportistas, los de la Federación Departamental de Cooperativas de Transporte de Santa Cruz (Fedetrans) tuvieron un acercamiento con las autoridades municipales, aunque no se concretó nada. Para hoy a las 10:00 están convocados a una reunión.

Convocan una asamblea departamental. El ejecutivo de la Federación Departamental de Transporte 16 de Noviembre, Róger Gonzales, anunció ayer, luego del mediodía, la suspensión de la medida debido a que hoy a las 10:00 está prevista una asamblea departamental para definir las acciones a seguir. El dirigente dio un plazo de 48 horas al municipio cruceño para abrogar la norma.

Mientras ayer los transportistas urbanos, igual se declararon en emergencia.

El dirigente de Fedetrans, Ronald García, propuso que la ley transitoria rija los fines de semana solo a partir de las 16:00 hasta la medianoche pues este es el horario en el que suelen haber más ambulantes.

Cientos de personas se vieron perjudicadas con el bloqueo de ayer pues tuvieon que hacer transbordo y acceder a pagar montos más elevados de pasajes. Por ejemplo, Carol Osinaga indicó que desde Montero hasta Warnes canceló Bs 20 siendo que el pasaje en este tramo regularmente es de Bs 5. Un incidente que se registró durante la protesta fue en el ingreso de Yapacaní donde los hinchas del equipo de Blooming se enfrentaron a los bloqueadores.

Gremiales piden ampliar vigencia de medida. El dirigente de los comerciantes trasladados al nuevo Los Pozos, Rodolfo Ochoa, opinó que la restricción de transporte a los antiguos mercados debería ser permanente pues les ayudaría a que más compradores asistan a los nuevos centros.

La Ley tendrá vigencia hasta enero. El secretario municipal de Movilidad Urbana, Rolando Ribera enfatizó que este fin de semana la restricción de circulación igual regirá en el antiguo Los Pozos y el siguiente en las calles aledañas a la rotonda del Plan Tres Mil.

La presidenta del Concejo Municipal, Angélica Sosa, afirmó que no se retrocederá en las medidas ya anunciadas pues se busca evitar más heridos y consolidar el traslado de comerciantes. "Lo que hacen los comerciantes es lucrar con las aceras... La Ley no se va abrogar", insistió a tiempo de indicar que regirá hasta enero del 2019 pues en ese mes ya debe de entrar en vigencia la Ley de Movilidad Urbana a la que los transportistas se comprometieron a aportar. "Cuando estábamos socializando la (el proyecto de) Ley de Movilidad Urbana con el sector transporte ellos se dieron 60 días para debatirla. ¿Sabe cuándo se vence esto?, el 15 de enero (2019). Entonces que ellos se tomen su tiempo. El 15 de enero se verá la propuesta que ellos traigan y hasta ese día regirá la Ley Transitoria", señaló.

La autoridad solicitó apoyo en los operativos a la Policía boliviana y a la Fiscalía.

El pasado fin de semana se volvieron a registrar enfrentamientos entre los comerciantes de la antigua La Ramada y los gendarmes municipales. El secretario municipal de Seguridad Ciudadana, Erland Camacho, detalló que hubo 10 guardias heridos, incluso a uno de ellos los ambulantes le echaron agua con ají en los ojos.

Reclaman que faltan condiciones en nueva La Ramada. El ejecutivo de la Federación de Comerciantes Unidos, Jaime Flores, señaló que a la fecha aún no tienen condiciones en el área del parqueo del nuevo mercado La Ramada pues no cuentan con sanitarios ni con electricidad y aún la cantidad de líneas autorizadas no son suficientes. Este sector se mantiene en estado de emergencia y no descartaron acatar ninguna medida de presión. "Una vez que demos las condiciones a los nuevos mercados seguramente van a comenzar a funcionar y la gente no tendrá que salir a ambular. No solo la gente de Jaime Flores tiene esa necesidad (la de salir a ambular)... hay compañeros que están siendo sometidos con (Jesús) Cahuana con (Roger) Labardenz porque en los nuevos mercados no hay ventas. Los gremiales viven del día", aseguró.

Clausuran paradas de trufis en La Ramada y cierran calles. La directora Municipal de Transporte, Lucy López, enfatizó que durante un año notificaron en reiteradas ocasiones a los transportistas intermunicipales para que retiren sus paradas de la zona de la antigua La Ramada por lo que ayer ya se procedió a clausurarlas. Agregó que los que retiren los precintos de clausura serán pasibles a multas económicas o a procesos judiciales.

Las autoridades enfatizaron que para hacer cumplir la clausura incluso cortaron la circulación en calles de ingreso a estas paradas. Por esta zona existen más de 50 paradas de transporte interprovincial.

13:30 Horas

Duró el bloqueo en las principales carreteras de la capital cruceña.

7 Mil

micros hay en la capital cruceña, divididos en cuatro sindicatos y una Federación.