La sugerencia de economistas al Gobierno

Endeudarse menos ayudará a recuperar las RIN

Dato. La deuda externa pública de mediano y largo plazo del país llegó a $us 9.869,2 millones al 31 de octubre de este año.

Martes, 27 de Noviembre, 2018

Las Reservas Internacionales Netas (RIN) del país, registran su nivel más bajo de los últimos años, que son alrededor de los 7 mil millones de dólares, tomando en cuenta que en el 2014, estas superaban los $us 15 mil millones, de acuerdo a economistas, el país debe endeudarse menos y al mismo tiempo potenciar las exportaciones para poder recuperar el nivel de reservas del país.

Hay déficit en el comercio exterior. De acuerdo a Gary Rodríguez, gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), esta caída se debe a los déficits que se ha tenido en el comercio exterior, también por las transferencias que se han hecho al exterior por el pago de deudas, pago de indemnizaciones y otras contingencias. "Frente a este panorama, no nos queda otra que exportar más y endeudarnos menos y el Gobierno debería apuntar a dar mayores facilidades para que eso ocurra", dijo Rodríguez, a tiempo de agregar que la RIN está lejos de lo que se tenía antes, pero eso se puede remontar, además en comparación de otros países de la región salvo Perú, los niveles de reservas en Bolivia sigue con la mayor cantidad en relación al Producto Interno Bruto (PIB). "Nuestra recomendación como institución es que se implementen políticas de promoción de exportaciones y sustitución de importaciones", acotó.

Valor de las exportaciones ha disminuido. Para el economista Germán Molina, la reducción de las RIN, también se da por la disminución de los precios internaciones de los productos de exportación, además de los volúmenes y por ende se está generando menos divisas que ingresan al país, a su vez esto está sustentado en que el sector público boliviano está creciendo en gasto, en inversión principalmente, porque como país no se produce equipos, maquinarias, ni insumos para la industria privada ni pública. "Para que esto no continúe, el gasto público debería ir reduciendo paulatinamente, la mayor parte del gasto, está haciendo que se recurra a las divisas para comprar del exterior, y esto va a permitir que el ritmo de disminución de reservas internacionales disminuya", explicó Molina.

En ese sentido, Molina coincidió con Rodríguez, indicó que los ingresos no son suficientes para cubrir los gastos y estos se financian con el endeudamiento externo, ademas se recurre con crédito interno como del Banco Central de Bolivia (BCB). "Esto también tiene un límite, si bien a la fecha no se ha llegado al tope de la deuda respecto al PIB que no debe pasar del 40%, puede suceder como en la época de los '70 que todo lo que producimos sea para pagar deuda, no se puede continuar en ese ritmo de endeudamiento porque caso contrario vamos a llegar a ese límite máximo y luego puede suceder que no tengamos divisas para pagar deuda externa", acotó el analista.

La deuda externa incrementa en más de un 4%. La deuda externa pública de mediano y largo plazo del país llegó a 9.869,2 millones de dólares al 31 de octubre de este año, monto que equivale al 24,2% del PIB, informó el BCB.

De acuerdo a este ente, el monto de deuda externa de Bolivia, respecto a su PIB, está "muy por debajo" del límite internacional del 50% que define la Comunidad Andina de Naciones y otros organismos internacionales.

Los principales acreedores multilaterales de Bolivia son el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), cuya deuda alcanza a 2.799 millones de dólares; el Banco de Desarrollo de América Latina CAF con 2.414 millones; y el Banco Mundial con 830,6 millones.

Por países, China es el principal acreedor de Bolivia con 789,8 millones de dólares, le siguen Francia con 144 millones, Alemania con 57,9 millones, Corea del Sur con 50,4 millones, Brasil con 23,8 millones y España con 10,5 millones, entre otros.

El saldo a octubre de este año registró un incremento de 468 millones de dólares, es decir, 4,9% respecto al monto registrado en diciembre de 2017, que fue de 9.428 millones de dólares, según el BCB.

24 Por ciento

aproximadamente alcanza la deuda externa, respecto al PIB.