Genética modificada

Bebés resistentes a enfermedades

Controversia. Lulú y Nana son gemelas con los genes modificados para que no puedan contraer el VIH.

Martes, 27 de Noviembre, 2018

Un equipo de científicos de la Universidad de Shenzhen, China, asegura haber creado los primeros bebés manipulados genéticamente con el objetivo de hacerlos "resistentes a enfermedades", de acuerdo con la publicación MIT Technology Review, aunque la prensa local sostiene que aún falta "constancia" de ese estudio.

Riesgos. Un investigador chino, He Jiankui, de la Universidad de Shenzhen, afirma que ha participado en la creación de los primeros bebés del mundo modificados genéticamente: dos gemelas cuyo ADN modificó con una nueva y poderosa herramienta capaz de reescribir el mismo plano de la vida, tal como recoge The Telegraph.

Un científico estadounidense aseguró que participó en el experimento en China, pues este tipo de procesos no están permitidos en Estados Unidos porque las modificaciones de ADN tienen el riego de dañar genes de las generaciones futuras. De aquí la polémica que ha traído esta supuesto proceso llevado a cabo en China.

Modificaci∂ón de embriones. He Jiankui dijo que modificó los embriones de siete parejas durante los tratamientos de fertilidad, y uno de los embarazos prosperó. Aseguró que su propósito no era el de curar o prevenir una enfermedad hereditaria, sino el de dar al bebé la capacidad de resistir una posible infección al virus del VIH, pues su padre es portador. Los progenitores han mantenido el anonimato, de manera que no se sabe nada sobre ellos. La controversia llega también porque el experimento no se ha publicado en ninguna revista.

7 Parejas

fueron sometidas al tratamiento de fertilidad y solo uno prosperó.

