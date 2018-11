Política

Revilla denuncia que no figura como militante de su propio partido

La autoridad municipal cuestionó el trabajo del Órgano Electoral y su manejo "irresponsable" del padrón de militantes.

Lunes, 26 de Noviembre, 2018

El alcalde de La Paz y líder de Soberanía y Libertad (Sol.bo), Luis Revilla, denunció este lunes que no está registrado en los datos del Tribunal Supremo Electoral como militante de su organización política.

“Yo me inscribí a Sol.bo públicamente el año 2014 y no estoy en el padrón de militantes, eso no es culpa de los partidos”, manifestó Revilla, en contacto con los medios.

Este caso es uno de los muchos que se han registrado tras que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) pusiera a disposición del público la aplicación “Yo participo” con el se evidenció irregularidades en el proceso de inscripción de militantes.

Políticos oficialistas y de oposición, así como la población, denunciaron que pese a pertenecer a un partido figuraban en otras organizaciones políticas, o en otros casos, ni siquiera figuraban dentro del padrón. El TSE responsabilizó de este tema a los partidos.