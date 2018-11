Compañía matriz aclara que Bolivia debe pagar $us 28 millones a South American Silver

El pasado jueves las autoridades de gobierno informaron que el Estado Boliviano ganó un arbitraje internacional a la empresa canadiense 'South American Silver' por su 'impecable defensa' y solo pagará 18,7 millones de dólares

Lunes, 26 de Noviembre, 2018

Ref. Fotografia: Trabajadores de la empresa South American Silver. Foto: Reuters

El Estado Boliviano deberá pagar a la subsidiaria South American Silver (SAS) un total aproximado de 28 millones de dólares por montos invertidos e intereses por la expropiación ilegal de las inversiones en el proyecto Malku Khota, señala un comunicado de la compañía matriz TriMetals Mining Inc.

La lectura de la TriMetals Mining se basa, según el comunicado difundido, en el laudo otorgado por el Tribunal de Arbitraje de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya a la subsidiaria de la Compañía en Bermuda, South American Silver Limited.



"$us 18,7 millones en montos invertidos y aproximadamente $us 9 millones en intereses correspondientes desde el 1 de agosto de 2012 hasta el presente, por un total de aproximadamente $us 28 millones", se lee en el comunicado.



El procurador general del Estado, Pablo Menacho, dijo que el monto que se pagará a la empresa extranjera es el mismo que fue establecido por un estudio de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) y que ha sido ofrecido por Bolivia desde un inicio, y no menciona nada sobre el pago de intereses.



Según la nota de prensa de la SAS, Eric Edwards, presidente y director general de la compañía, declaró: "Estamos decepcionados por el resultado del proceso de arbitraje internacional y especialmente por la cantidad de daños otorgados a South American Silver, que consideramos insuficientes y todavía estamos evaluando".