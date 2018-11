COD de Chuquisaca califica a la COB de 'sumisa' por proclamar al binomio: Evo-Alvaro

Los trabajadores afiliados a la COD creen que la alianza COB-Gobierno es 'cupular' pero no responde a la expectativas de las bases

Lunes, 26 de Noviembre, 2018

Ref. Fotografia: Los dirigentes de la COB en la proclamación de Evo-Álvaro. Foto Archivo

La Central Obrera Departamental de Chuquisaca llamó a la Central Obrera Boliviana (COB) de "sumisa", por alinearse al gobernante MAS y proclamar al binomio: Evo Morales y Álvaro García Linera.



El máximo dirigente de la COD, Carlos Salazar, rechazó y reprochó la conducta de la dirigencia de la entidad matriz de los trabajadores de Bolivia, al someterse al partido gobernante que -dijo- no atiende las necesidades de los trabajadores, alienta el paralelismo y persigue a los dirigentes.



"Rechazamos que la COB haya proclamado a Evo y Álvaro, el estatuto no permite hacer estos actos partidarios. Incluso debiera llegar al tribunal disciplinario. No está permitido hacer campaña política", declaró el dirigente a ANF.



Cuestionó la actitud de sumisión de la COB. Estamos políticamente sometiéndonos al silencio y a callar lo que pasa en el país, dejar a nuestras organizaciones que tengan muchos conflictos y problemas o de lo contrario esa sumisión va a matar a la COB".



Precisó que la alianza Gobierno y la COB "es cupular" y de "sumisión", pero que las bases están muy lejos de estar de acuerdo en apoyar al Movimiento al Socialismo. "Las bases ni siquiera piensan en apoyar al MAS, señaló.



Comentó que los dirigentes que realizan actividad político partidaria se han convertido en "operadores políticos", por lo tanto, no deberían ser parte de la estructura sindical, porque están cumpliendo otro rol.



"Para nosotros el dirigente que participa de una estructura política deja de ser dirigente y pasa a ser operador político y por tanto ya no puede ser dirigente", sostuvo Salazar, quien insistió que la COD de Chuquisaca no comparte con la visión política de la COB.



La pasada semana, en un ampliado nacional proclamaron al binomio del MAS: Morales-García Linera, bajo el argumento que el gobernante MAS es el instrumento político de los trabajadores.



Asimismo, Salazar cuestionó que a cambio de la candidatura de García Linera los dirigentes de la COB hubieran negociado espacios de poder o "cuotas" al viejo estilo de los partidos neoliberales.



En la resolución aprobada por el ampliado, además de resolver el apoyo a Morales, también señalan que deciden aceptar la "sugerencia" del mandatario para que el candidato a la vicepresidencia sea García Linera.



Pero además en el documento está incorporado que los trabajadores tendrán mayores espacios de participación en los diferentes niveles de gobierno, además en el Órgano Legislativo y Ejecutivo.



El dirigente también advirtió que el actual comité ejecutivo de la COB va a tener que enfrentar al próximo Congreso por incumplir una resolución de la máxima instancia orgánica de la institución, porque un anterior cónclave decidió que sea un obrero el acompañante de Morales, cosa que no se cumplió, dicha resolución fue modificada en un ampliado nacional.