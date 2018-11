Nació en Guayaramerín con el corazón fuera del pecho

Bebé con malformación recibe atención en Santa Cruz

Familia pide a la población y a las autoridades ayuda económica para la atención y recuperación de la recién nacida.

Lunes, 26 de Noviembre, 2018

Ref. Fotografia: Momento en que arriba la avioneta procedente de Guayaramerín trasladando a la bebé.

La bebé que nació en Guayaramerín con una malformación, fue trasladada ayer a Santa Cruz, para que pueda recibir atención médica especializada.

La pequeña nació con el corazón afuera del pecho el pasado sábado y fue trasladada de emergencia hasta la Caja Petrolera de Salud (CPS) ayer al mediodía.

La recién nacida llegó hasta el aeropuerto El Trompillo acompañada de sus padres y médicos.

Situación. Antes de su arribo a la capital cruceña, el médico del aeropuerto, Luis Canido, esperó a la paciente con una ambulancia para su traslado de emergencia, para que reciba cuidados intensivos.

Indicó que en el momento la pequeña mostraba un estado de salud estable.

Señaló que este tipo de casos congénitos son muy raros y de pocas cifras registradas, inclusive en Santa Cruz y el país, este sería el primer caso a tratar.

Familia. El padre de la bebé afectada, Dixon Almeida, aclaró que ella nació a los 8 meses de gestación con un peso adecuado y sin otro tipo de complicación a excepción del problema con el corazón.

Asegura que en el último control que recibió Virmania Vargas durante su embarazo, los médicos no mencionaron nada referente al problema de malformación de la bebé. "Ella no tenía molestia ni nada de complicación durante el embarazo, los médicos no me dijeron nada de eso. Ella entró a parto y salió al momento. Después nos dijeron todo lo que estaba pasando y que teníamos que trasladarla de emergencia", expresó el padre.

Colaboración. En tanto, la abuela de la bebé, Delma Freitas y el tío de los padres Gastón Rix, pidieron a la población cruceña y a las autoridades la colaboración para poder cubrir los gastos para la atención y recuperación de la bebé. "Nosotros somos gente de pocos recursos, no tenemos dinero para poder cubrir todo lo que se requiera, le pedimos a la población que nos ayude, que nos colabore para cubrir los gastos", manifestó la abuela.