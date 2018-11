Organismos feministas promovieron

Movilizaciones contra la violencia femenina

Latinoamérica es considerada una de las zonas más violentas del mundo para las mujeres.

Lunes, 26 de Noviembre, 2018

Ref. Fotografia: Miles de mujeres pidieron el fin de la violencia que atenta contra sus vidas.

Las mujeres latinoamericanas y en el mundo levantaron su voz y se manifestaron en multitudes contra la violencia, un flagelo que afecta a dos de cada cinco mujeres en América Latina y el Caribe. A través de actividades culturales y marchas, rechazaron la impunidad y la discriminación en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Manifestaciones. Grupos de Feministas uruguayas marcharon por la principal avenida de Montevideo para reclamar mejoras en la prevención de la violencia de género, en la salud reproductiva de mujeres, entre otros aspectos. Por otro lado, el sábado el centro de Asunción (Paraguay) se vistió de naranja para concienciar sobre este flagelo en un país en el que hasta la fecha se han registrado 48 feminicidios, según los datos del Ministerio de la Mujer. En la capital venezolana miles de personas se congregaron el domingo desde tempranas horas para participar en la segunda carrera de la Unión Europea (UE) contra la violencia hacia la mujer. Marchas, carreras atléticas e incluso presentaciones artísticas en ciudades como Bogotá, Medellín o Cali, salieron un sinfín de personas a reivindicar los derechos femeninos.

Nicaragua. Hace unos días movimientos feministas nicaragüenses anunciaron que no marcharían debido a que no cuentan con garantías de libre movilización en ese país sumido en una crisis sociopolítica.

Altercados. La jornada de manifestaciones reivindicativas tuvo su contrapunto en Estambul, donde la Policía trató de dispersar a las mujeres con gases lacrimógenos cuando quisieron extender la concentración más allá de la plaza donde estaba autorizada. Sin embargo, tras un momento de tensión, las mujeres siguieron alzando sus pancartas y gritando: "No nos callaremos, no tenemos miedo, no nos someteremos".

Destacado. De entre las manifestaciones destaca la colorida marcha de Tel Aviv, donde miles de mujeres convocadas por organizaciones feministas israelíes desfilaron con gorros rosas con forma de cabeza de gata y tejidos por el colectivo de mujeres africanas refugiadas Kuchinate.