Atacaron el Bus de Boca Juniors

Bochorno en la 'Final del mundo'

Libertadores 2018. Lo que sería una fiesta del fútbol mundial entre River Plate y los xeneizes terminó empañada por la violencia que no supera Argentina.

Domingo, 25 de Noviembre, 2018

El mundo del fútbol estaba expectante a la definición de uno de los partidos más importantes de los últimos tiempos, sin embargo, los actos de violencia empañaron la final del mundo, hecho que provocó la suspensión del cotejo para hoy (16:00); los jugadores de Boca Juniors fueron agredidos cuando se trasladaban al "Monumental" en el bus oficial por unos inadaptados que rompieron vidrios con piedras y gas lacrimógeno. Por más de dos horas hubo incertidumbre sobre el arranque del partido, dos veces cambió el horario la Conmebol, hasta que al final tomaron la decisión de moverlo para esta jornada. Una fiscal investigará a los hinchas involucrados, asimismo, la crítica fue dura con el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires al no brindar las condiciones de seguridad para un evento de tal magnitud.

Una vergüenza a nivel mundial. Todo indicaba que "La final del mundo" sería una fiesta donde el fútbol se engalanaría con dos equipos de talla mundial que paralizaron el planeta; la salida de Boca Juniors rumbo al "Monumental" fue de ensueño, ya que sus hinchas fueron hasta el reconocido hotel Puerto Madero para dar el último aliento “in situ” al equipo de sus amores. Unos veinte minutos tendría que tardar el bus hasta el mítico escenario de su archirrival, en pocas palabras, debió ser un recorrido sin muchos problemas. Según las imágenes de la televisión y comentarios de periodistas argentinos, sorprendió el hecho que los xeneizes tuvieran una seguridad "ligera", solo 12 motocicletas de la policía escoltaban el móvil. En mitad del camino y mientras los cánticos de los jugadores boquenses se hacían sentir dentro del bus, las piedras y el gas pimienta cortaron el momento y comenzó la agresión. "Nos tiraron de todo", dijo el capitán Pablo Pérez al canal Fox Sports. "Tiraron gas pimienta, piedras, de todo", añadió el directivo Juan Carlos Crespi. "Fue muy confuso, evidentemente las fuerzas de seguridad fueron desbordadas, había mucha gente. Para protegernos tiraron gases lacrimógenos y los gases ingresaron a los micros", explicó luego el directivo César Martucci.

El fútbol quedó de lado y los intereses fluyeron. Mientras que la indisposición de los jugadores era evidente y los periodistas opinaban que "la fiesta" no era fiesta, la Conmebol decidió postergar el horario dos veces el inicio del partido. Se reunieron Daniel Angelici (presidente de Boca) y Rodolfo D'Onofrio (presidente de River Plate) con el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez. Asimismo, se sumó a la reunión el propio Gianni Infantino, mandamás de la FIFA y pidió que se juegue. Esto molestó a la dirigencia boquense al punto que cuando los personeros del ente sudamericano fueron a pedir la planilla para el inicio del cotejo estos los sacaron del camerino. A estas alturas, Pablo Pérez (capitán de Boca) y Gonzalo Lamardo habían sido trasladados a una clínica en los alrededores por problemas en su ojos, que fueron afectados tras la agresión. "El Monumental" parecía exento de tanto problema ya que los fanáticos cantaban a la espera del inicio del encuentro. Luego de tanto suspenso, la Conmebol y ambos clubes anunciaron la suspensión de la gran final para este día. El hecho fue reconocido por propios y extraños ya que se coincidía que las condiciones no estaban dadas para el cotejo. Periodistas y gente ligada al fútbol señalaron que la fiesta se convirtió en una vergüenza y una muestra de la decadencia de la sociedad argentina.

2 Suspensiones

Tiene la Gran Final, catalogada como 'maldita'.

Los momentos que marcaron la jornada

Lampe y su selfie. El portero nacional se sacó una foto junto a Esteban Andrada momentos antes de que se dirijan hacia el estadio. Fue lo único que publicó el boliviano antes de los incidentes.

El bus deteriorado. "Tuve que acelerar porque pensé en los jugadores", fueron las palabras del chófer de Boca al llegar al estadio. Así quedó el móvil que trasladó a los xeneizes.

Así quedó Pérez. El capitán boquense fue trasladado a una clínica y no estaba en condiciones de jugar. Tuvo que volver tras enterarse que podría jugarse el encuentro.

El gesto de Gallardo. El “Muñeco” se acercó a los xeneizes para ofrecerles su apoyo y darles algunas palabras de aliento. Saludó a Guillermo Barros Schelotto y los jugadores.

Ya no se jugará en 'El Monumental'

"Me acaban de decir que la cancha de River está clausurada. No sabemos dónde ni cuándo se juega", dijo el secretario de Boca, Christian Gribaudo, un rato después de que se suspendiera el encuentro a causa de los incidentes. Angelici comentó que al menos él no fue notificado al respecto. Una información extraoficial señalaba que se jugaría en "La Bombonera".

"River creyó conveniente que los jugadores de Boca Juniors tengan el tiempo suficiente de recuperación y que se pueda jugar un partido de igual a igual'.

Rodolfo D'onofrio

Presidente de River Plate

"No estábamos en condiciones físicas para jugar este partido, que es una final. Es un esfuerzo y un trabajo que se hace todo el año para llegar a la final'.

Daniel Angelici

Presidente de Boca Juniors

"Se desnaturalizaba el juego. No vamos a tolerar ningún tipo de inadaptados. Esto es un partido de fútbol. No es una guerra'.

Alejandro Domínguez

Presidente de La Conmebol

"Evidentemente hay una falla en seguridad. En este sentido se arma un sumario administrativo, se investiga, tendremos el informe correspondiente'.

Marcelo D'alessandro

Secretario de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires

José Carlos Acosta y Agencias jacosta@eldia.com.bo