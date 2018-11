Se tiene programada una audiencia para el 5 de diciembre

Debate por los Derechos Humanos, Comisión Interamericana puede generar efectos

Avances. Expertos en la materia opinan sobre algunas de las mayores indagantes relacionadas con la institución. Exponen posibles consecuencias.

Domingo, 25 de Noviembre, 2018

Hace poco menos de un año que la sentencia constitucional 084, emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), habilitó al presidente Evo Morales a una nueva repostulación presidencial. En medio de protestas y muestras de apoyo, el ambiente en el país se torna cada vez más denso y hostil. Es así cómo organizaciones de la sociedad civil y partidarios resolvieron acudir a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) con el fin de solicitar la interpretación del artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos y dar cuenta de la situación actual que se vive en la región. Los expertos consultados analizan los estamentos expuestos y dan a conocer posibles complicaciones a generarse en el proceso.

El inicio de la carrera. La Comisión de Venecia o también conocida como la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho, es un órgano consultivo del Consejo de Europa. En el mes de marzo y a solicitud de la Organización de los Estados Americano (OEA), presentó un informe sobre los límites de la reelección donde señala que el derecho a ser elegido no es un derecho absoluto. Es decir, es posible poner límites objetivos y razonables al derecho de ser elegido.

“(...) El Presidente tiene la obligación de hacer valer la Constitución y proteger los derechos humanos. El Presidente no puede exigir sus derechos políticos en contra de la constitución. Los límites a la reelección presidencial, por ende, no restringen indebidamente sus derechos humanos y políticos (…)”, cita una parte del informe publicado en la página web oficial de la institución.

Razones por las que se acudió a la Comisión Internacional. De acuerdo con Saúl Paniagua, experto en Derecho Internacional, el motivo por el que se recurrió a la CIDH fue para conocer si la entidad tomó como referente jurídico legal el informe de la Comisión de Venecia del mes de marzo. “Se respondió a la OEA señalando el artículo 23 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos donde refiere que el derecho de postulación y los límites establecidos en la norma al mandato no constituyen un derecho humano. En la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, el límite del mandato del presidente y vicepresidente está establecido en el artículo 168”, señala.

De esta manera, Paniagua resalta que al restablecer la norma constitucional no se está violentando un derecho humano. “La sentencia constitucional 084-2017 que autoriza la postulación de autoridades de forma indefinida constituye un fraude constitucional y una expresa violación del artículo 23”, opina.

Por su parte, para el internacionalista Francisco Solares, presentarse ante la CIDH es una forma de llevar adelante una denuncia en el ámbito internacional a nivel regional. “La Corte Interamericana de Derechos Humanos es la institución que puede no solamente conocer las demandas sino que también puede hacer interpretaciones y emitir fallos”, menciona.

¿Con competencia o sin ella? El pasado 15 de noviembre Javier Zavaleta, actual Ministro de Defensa, aseguró que ningún tribunal internacional tiene competencia sobre las decisiones internas de la justicia boliviana respecto a la repostulación del presidente Evo Morales. “Como país tenemos nuestros propios mecanismos para resolver nuestros problemas internos y el tema de la repostulación del presidente ha sido resuelto y es un tema cerrado”, sostuvo.

Sin embargo, Paniagua afirma que la entidad sí tiene competencia por expresa decisión de la ley boliviana que prorroga la competencia de todas las decisiones y opiniones que se emitan dentro de lo que Bolivia ratificó como norma interna que es la Convención Interamericana de Derechos Humanos. “La Comisión forma parte de la estructura de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por lo tanto, es falso que no tenga competencia. La opinión que se emita debe ser tomada en cuenta por las autoridades bolivianas”, postula.

Un fallo no vinculante. En la opinión del internacionalista Solares, un fallo de parte de la Corte Interamericana no le dará obligatoriedad al Estado porque, según la Constitución, los fallos o resoluciones que no violen el orden constitucional están por debajo de la Constitución. “Es por ello que el Gobierno dijo que sería un tema de conocimiento pero que no generaría un efecto jurídico que pueda cambiar el hecho de que el presidente pueda ir a una repostulación”, expresa.

Consecuencias en el frente. Para el experto en Derecho Internacional, tomar la decisión de cumplir o no una “opinión consultiva” sobre la postulación de autoridades bolivianas es responsabilidad del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia. “El secretario general de la OEA, Luis Almagro, indicó que se remitiría el informe emitido por la Comisión de Venecia a todos los estados de las Américas para que las autoridades cumplan como orientación esta opinión consultiva. Ahora, si las autoridades bolivianas no cumplen con esa norma estarían violentando el pacto de San José de Costa Rica y la preferente aplicación de las convenciones sobre derechos humanos y, por tanto, es susceptible de responsabilidad por incumplimiento de deberes”, relaciona.

Sobre el mismo tema, Solares considera que en el caso de que el presidente asista a una reelección, la situación en general podría generar efectos políticos a mediano o largo plazo. “Uno de ellos es que no se reconozca los resultados de la futura elección nacional o que exista un cuestionamiento de parte de algún bloque de países dentro de la OEA.

También la Unión Europea podría emitir una resolución con relación al tema de los resultados. Además, se pone en duda la legitimidad de las elecciones nacionales”, manifiesta.

084 Número

es la sentencia constitucional emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional.

23 Número

artículo de la Convención Interamericana de Derechos Humanos.

Comisión de Venecia

La Comisión de Venecia es un órgano consultivo del Consejo de Europa, formado por expertos independientes en el campo del derecho constitucional. Fue creado en 1990 tras la caída del muro de Berlín, en un momento de necesidad urgente de asistencia constitucional en Europa central y oriental. El nombre oficial de la comisión es Comisión Europea para la Democracia por el Derecho,​ pero debido a su punto de encuentro en Venecia, donde las sesiones se realizan cuatro veces al año,-marzo, julio, octubre y diciembre-se conoce generalmente como la Comisión de Venecia.

La metodología de trabajo de la Comisión para emitir sus recomendaciones es crear un grupo de trabajo de informantes (principalmente entre sus miembros) que aconseja las autoridades nacionales en la preparación de la ley pertinente. Después de que discusiones con las autoridades nacionales y otros actores clave del país, el grupo prepara un borrador de recomendación sobre el grado de cumplimiento de los estándares democráticos de la ley o temática analizada con recomendaciones sobre cómo mejorar a partir de la experiencia común.

Países que conforman el pacto San José de Costa Rica

Los países que han firmado y ratificado la CADH o "Pacto de San José" son: Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, Ecuador, El Salvador, Grenada, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Suriname, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.

La OEA agrupa a 35 naciones americanas, pero no todas se han adherido a la CADH.

Silvia Fernández T. eldia@eldia.com.bo