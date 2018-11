Pese a pedir disculpas

Joven agresor fue imputado

Incidente. Sucedió la semana pasada en La Paz, cuando Fabián Pérez agredió a un policía y fue filmado.

Domingo, 25 de Noviembre, 2018

Ref. Fotografia: Arrepentido. Fabián acusa al alcohol su reacción, pero eso no lo libró de enfrentar la justicia.

El Ministerio Público imputó formalmente a Fabián Pérez, el joven que golpeó y correteó a un policía en la zona Sur de la ciudad de La Paz. El imputado reconoció que cometió un grave error y pidió perdón al uniformado afectado y a toda la institución del orden.

Será procesado. "Hemos iniciado (el proceso) por el delito de tentativa de homicidio porque hay la configuración de este delito, también por perturbar y estorbar las funciones de un funcionario policial y lesiones graves y gravísimas", informó el fiscal, Adolfo López.

El pasado domingo Fabián P. chocó su automóvil con un poste de telefonía en la calle 23 en el barrio de Calacoto y al percatarse de la presencia policial, arremetió contra el efectivo, Segundino Choque. Por ese hecho ayer el joven agresor fue aprehendido y presentado ante las autoridades del Ministerio Público.

Pide disculpas. "Quiero pedir perdón al señor Segundino Apaza y a toda la Policía Boliviana, que se merece todo nuestro respeto, mil disculpas por ofenderlos y básicamente (también quiero) reconocer mi error ya que una persona no tiene derecho de ser agredida por otra", dijo Fabián Pérez, a la red Bolivisión.

Sin embargo, aseguró que no recuerda qué pasó el domingo, cuando se registró la agresión, porque se encontraba bajo la influencia de bebidas alcohólicas y además había sufrido un accidente de tránsito.

"No recuerdo qué es lo que pasó, por qué tuve esa reacción desmedida hacia este señor. Yo estaba aturdido por un golpe en la cabeza y en el ojo, no estaba en las condiciones de una persona normal, no estaba consciente de mis actos", justificó. Sin embargo, el fiscal López dijo que las disculpas del sindicado son un reconocimiento del hecho y acredita su probabilidad de autoría; el acusado aguarda en celdas la audiencia de medidas cautelares donde se definirá su situación jurídica.

ANF eldia@eldia.com.bo