Se exportará especies no tradicionales

Forestales abren mercado en Cuba y Vietnam

Zafra. Por las lluvias adelantadas, se prevé concluir antes de lo programado, a noviembre hay avance del 80%.

Sábado, 24 de Noviembre, 2018

Pese a que el sector forestal viene sufriendo una crisis de hace varios años, ha logrado abrir nuevos mercados para la exportación de madera de las especies no tradicionales. Se prevé que en un mes se estaría exportando hacia Cuba y en un corto plazo a Vietnam. Los forestales esperan cerrar este año con una balanza comercial positiva.

Mercados que activarían al sector. Jorge Ávila, gerente general de la Cámara Forestal de Bolivia (CFB), indicó que este año se logró activar dos mercados no tradicionales como lo son Vietnam y Cuba, que tendrán una incidencia positiva en esta gestión, los mismos que tienen una proyección de crecimiento en un futuro y que ayudará a levantar y reactivar al sector forestal. "Creemos que Cuba tiene un potencial de compra de aproximadamente 10 millones de dólares anuales y Vietnam es mucho mayor, que supera los 3 mil millones de dólares, es un mercado que lo estamos comenzando a consolidar, no me atrevo a dar alguna cifra todavía pero si tiene un gran potencial", explicó el gerente de la CFB, a tiempo de agregar que a estos dos mercados se venderían especies no tradicionales, es decir que no se exportaría, mara, tajibo y roble que son las especies de mayor valor que tiene Bolivia.

Mercado interno sigue estancado. El gerente de la CFB, dijo que aún no se sale de la crisis en la que se encuentran hace seis años, debido a que el mercado interno sigue caído, porque se continúa comprando productos importados, lo que hace que no haya una demanda de madera sólida y tropicales como se lo hacía en el pasado. "El mercado local sigue estando controlado por los productos de madera importada del Brasil principalmente, y es lo que está generando a que no haya producción", explicó.

Avance de la zafra forestal. Ávila indicó que la zafra forestal inició en la época prevista entre los meses de mayo y junio, sin embargo la conclusión de la misma tendrá que ser adelantada debido a la época de lluvia que se ha adelantado en el departamento, tomando en cuenta que esta zafra está condicionada a la época seca. "En algunas zonas se está complicando poder continuar con la zafra y se está adelantando el tiempo de cierre, creemos que hasta mediados de diciembre si las lluvias continúan se va a tener que cerrar", dijo Ávila, quien agregó que aún no se puede confirmar si es que se van a superar los volúmenes que se obtuvieron el año pasado, donde se logró extraer cerca de 1.3 millones de metros cúbicos. En este mes de noviembre la zafra forestal ya tiene un 80 por ciento de avance.

85 Por ciento

de toda la producción de madera se va para el mercado interno.