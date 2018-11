Portafolio

Brasil le comprará la mitad del gas a Bolivia; Sánchez dice que es una opción para abrir el mercado

Viernes, 23 de Noviembre, 2018

La estatal brasileña Petrobras, le comparará la mitad del gas a Bolivia. El gobierno de Jair Bolsonaro decidió reducir la compra del combustible boliviano. Por su parte, el ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, explicó que esa es una oportunidad para que el país venda el energético a empresas privadas de ese país hasta $us 15 el millar de BTU.



"Hoy es una gran ventaja para el gas boliviano ¿por qué? Porque al abrirse el mercado podemos comercializar y distribuir en Brasil", declaró el ministro boliviano a radio Panamericana.



El secretario de Energía argentino, Javier Iguacel, desde septiembre critica la capacidad de Bolivia para honrar su contrato, reduciendo las nominaciones a la mitad de lo que dice el contrato y dejando facturas sin pagar por meses.



Según Sánchez, la Petrobras vende el gas en la región de Sao Paulo a precios mayores 'casi al doble y hasta el triple' subrayó.



"Es decir que ahora Bolivia va a poner la mitad del gas boliviano a Petrobras y la otra mitad a empresas privadas. Eso significa que voy a entrar a comercializar al interior de Brasil", argumentó el Ministro de Hidrocarburos.



El país que gobierna Evo Morales le vende el energético al Brasil a un precio de $us 6 el millar BTU. Tras la suscripción de contratos con las privadas, el precio del gas subirá de $us 11 a $us 15 el millar de BTU.



Las utilidades que recibirá el país serán mucho mayores. El Ministerio de Hidrocarburos añadió que la siguiente semana la institución que dirige suscribirá memorándums y contratos con las privadas brasileñas.



Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), le vende e la estatal la brasileña Petrobras, hasta 30 millones de metros cúbicos diarios (mmcd) para abastecer el mercado de Sao Paulo.