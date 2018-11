Cuarto intermedio para el diálogo

Segundo aguinaldo, Privados y Gobierno sin acuerdo para el pago

Empresarios. A la espera de que las autoridades analicen las contrapropuestas presentadas y vuelvan a ser convocados antes de fin de mes y el tema quede resuelto.

Viernes, 23 de Noviembre, 2018

Ref. Fotografia: Reunión. Empresarios y Gobierno, sostuvieron un diálogo en la ciudad de La Paz.

El pago del segundo aguinaldo para el sector empresarial aun no tiene acuerdo, toda vez que se definió un cuarto intermedio en el diálogo público - privado, hasta que las contrapropuestas de los empresarios sean analizadas por las autoridades gubernamentales. Fueron alrededor de cinco horas de reunión en la ciudad de La Paz, donde los privados tuvieron la oportunidad de presentar todo lo acordado en la reunión previa que sostuvieron el pasado miércoles con todos sus afiliados. Al término del encuentro el ministro de Economía, Mario Guillén, quien estaba dirigiendo la reunión, evito dar declaraciones.

Esperan resolver el tema antes de fin de mes. Ronald Nostas, presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), sin dar muchos detalles de la reunión, indicó que esperarán ser convocados hasta antes de fin de mes porque el tema se tiene que resolver lo antes posible. "Vamos a esperar que nos convoquen nuevamente, no sabemos cuándo, pero tiene que ser antes de fin de mes, porque tiene que salir la reglamentación del decreto. Tienen que analizar las contrapropuestas que hemos planteado, luego de eso no tienen que volver a convocar", dijo el empresario, quien no quiso revelar cuáles fueron las contrapropuestas planteadas al Gobierno.

Sugieren pago diferido. Por su parte Luis Barbery, presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Santa Cruz, indicó que el pago del segundo aguinaldo debe ser diferido. "No se puede pagar en una sola vez, hay que diferir el pago, muchos sectores están en contra del doble aguinaldo porque consideran que las actividades económicas no justifican incurrir en un incremento del 8,5% que es lo que significa un sueldo más. Hemos sido demasiado golpeados con el incrementos salarial del mes de mayo y el retroactivo a cuatro meses y con mucha preocupación vemos el mes de mayo del 2019 que se nos viene un año electoral y haya un incremento salarial que no responda a devolver únicamente el poder adquisitivo a los salarios y que signifique otro jalón de atrás para el crecimiento de la economía", dijo Barbery, quien agregó que los plazos son importantes y ayudarían a amortiguar el impacto de lo que significa cumplir con este beneficio.

Solo un 10% de los surtidores con posibilidad de pagar. Entre tanto Sussy Dorado, gerente de Asosur Santa Cruz, indicó que en el departamento son alrededor de 700 estaciones de servicio, de las cuales solo un 10% está en posibilidad de pagar el segundo aguinaldo. "Es una situación muy difícil para todos nosotros, no se está en condiciones para cumplir con este beneficio y ya se lo hemos hecho conocer a las autoridades", dijo Dorado.

Empresarios instan a la COB a buscar soluciones al desempleo. Antes de ingresar a la reunión con el Gobierno, Ronald Nostas, instó a la dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB) a buscar soluciones al desempleo y al empleo informal en el país en lugar de apoyar medidas, como el segundo aguinaldo, que ponen en riesgo las fuentes laborales. "No voy a entender nunca la posición de la COB (...), más bien yo les sugeriría a los trabajadores que lo que deben buscar es soluciones al desempleo en Bolivia y al empleo informal, es su responsabilidad luchar por el empleo en Bolivia, es su responsabilidad luchar por el bienestar de los trabajadores, y personalmente creo que no lo están haciendo", manifestó Nostas.

Los empresarios se oponen de manera rotunda al pago del segundo aguinaldo y lo consideran una medida política que lo único que hace es dañar la economía de las empresas, "lo que obviamente deriva en un daño que a veces es irreversible en la estabilidad del empleo y la generación de nuevos empleos".

El pago del segundo aguinaldo para esta gestión surgió como un compromiso en mayo del Gobierno con la COB ante la imposibilidad de aceptar el incremento salarial propuesto por la dirigencia de los trabajadores.

Nostas reiteró que la dirigencia de la COB debería preocuparse por su gente, por su pueblo, "por el empleo informal que es un empleo explotado, por la falta de empleo para jóvenes, oportunidades, y no andar perdiendo su tiempo en estas cosas que definitivamente han quedado demostradas que lo único que hacen es hacer daño a los trabajadores del país".

"Por hacerle daño a la empresa, le están haciendo daño al trabajador, si dañan a uno, perjudican a los otros, en consecuencia todos nos perjudicamos", apuntó.

Reclaman productividad para el país. Nostas reclamó por mejores condiciones para mejorar la productividad, mientras que el ministro de Desarrollo Productivo, Eugenio Rojas, calificó de "grave" la competencia de la ropa china, y admitió que persiste el contrabando. "Cuando hacemos análisis de productividad, por supuesto que los indicadores nos van a mostrar números negativos, pero la realidad es una sola, la productividad por sí misma no motiva, no desarrolla, ni incentiva, la empresa privada no innova porque no quiere, sino porque no hay condiciones para que eso suceda ni el mercado", señaló durante la presentación del reporte de economía 2018 de la CAF la presentación del reporte de economía 2018 de la CAF.

90 Días

de plazo, propone dar el gobierno para pagar el doble aguinaldo.

4,6 Por ciento

Creció la economía entre julio de 2017 y junio de 2018, lo que determinó el pago del beneficio.

10 de octubre

el presidente Morales hizo oficial el pago del doble aguinaldo.