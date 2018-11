Dieron la razón a Bolivia

Mallku Khota, pagan $us 18 MM

Proceso. Un tribunal de arbitraje internacional falló a favor del país en el conflicto por la mina.

Viernes, 23 de Noviembre, 2018

Ref. Fotografia: Yacimiento. Ahora pasó a manos de la estatal Corporación Minera de Bolivia.

La Corte Permanente de Arbitraje dio la razón al Estado boliviano en el proceso iniciado por la empresa canadiense South American Silver, respecto a la reversión del yacimiento minero Mallku Khota ubicado en el norte de Potosí, informó el procurador Pablo Menacho.

Concesión del yacimiento. La transnacional exigía que se le pague 385,7 millones de dólares como resarcimiento, mientras que Bolivia solo le ofreció 18 millones. El tribunal arbitral le dio la razón al Estado Plurinacional y estableció que el pago sea solo de 18,7 millones de dólares.

El proceso surge a propósito del Decreto Supremo 1308, emitido en 2012, mediante el cual se revirtió la concesión del yacimiento minero, para pacificar un conflicto social que se suscitó en la zona.

Bolivia, a través de la Corporación Minera de Bolivia hizo una valuación de la inversión de South American Silver en trabajos de exploración, y constató que se trataba de 18 millones de dólares. La transnacional no aceptó ese monto y siguió el arbitraje.

La razón plena para Bolivia. El Procurador expresó su satisfacción con el laudo notificado ayer jueves al Estado, puesto que da la razón plena a Bolivia en sus argumentos.

"El tribunal ha señalado que Bolivia no violó la obligación de otorgar un trato justo y equitativo a los inversionistas extranjeros, Bolivia no violó la obligación de brindar plena protección y seguridad a la inversión extranjera, Bolivia no violó la obligación de adoptar medidas de no adoptar medidas arbitrarias y discriminatorias contra el inversionista extranjero, y Bolivia no violó la obligación de proveer un trato igualitario al de sus inversionistas locales", detalló.

Menacho indicó además que la Corte determinó que South American Silver pague el 65% de los costos administrativos del arbitraje.

Cifra 'austera'. Reveló también que el Estado gastó 2,3 millones de dólares en la contratación de abogados, pero aclaró que se trata de una cifra "austera" considerando que el tamaño de la demanda era de 385 millones.

Destacó que con este proceso de reversión el Estado boliviano tiene como su propiedad un yacimiento de valuado en 8 mil millones de dólares.

385,7 Millones de dólares

Era lo que pedía la empresa subsidiaria canadiense a Bolivia.

8.877 Millones de dólares

Es el valor estimado que tiene el yacimiento de Mallku Khota

