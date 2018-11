La Paz

Denuncian a una enfermera por supuesta mala praxis médica

El hecho se registró en Caranavi.

Jueves, 22 de Noviembre, 2018

Rosmery García denunció a la enfermera Heydi T. M., que trabaja en un centro de salud de Caranavi, La Paz, por la supuesta mala praxis médica practicada en su hijo de solo un año de edad.

García dijo que el 7 de noviembre llevó a su hijo a un control médico y le informaron que debía recibir una vacuna, entonces una enfermera, en aparente estado de nerviosismo, hizo el procedimiento.

“Pregunté si sabía vacunar y ella me dijo que sí; pero cuando estaba vacunando mi bebé lloró mucho y supongo que hizo una mala inyección porque hasta el momento sigue enfermo, se formó una (inflamación) grande en su pierna izquierda y ya no camina, no quiere ni comer”, relató.

El 19 de noviembre el niño fue transferido de emergencia al Hospital Materno Infantil de la ciudad de La Paz, donde fue sometido a una cirugía.