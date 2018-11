Política

Senador Murillo pide la destitución del Defensor del Pueblo

Jueves, 22 de Noviembre, 2018

El senador opositor Arturo Murillo envió este jueves una carta al vicepresidente, Álvaro García Linera, exigiendo la destitución de David Tezanos Pinto del cargo de Defensor del Pueblo por ser militante de un partido político.

“Hemos pasado una carta a Álvaro García Linera, para que destituya al Defensor del Pueblo, porque claramente y lo denuncie por ser militante del MAS, no puede ocupar el cargo de defensor del pueblo”, explicó Murillo.

El Senador denunció que Tezanos Pinto estaba inscrito como militante del Movimiento al Socialismo, lo que es incompatible con sus funciones en la Defensoría del Pueblo, por lo que correspondería que renuncie.

El Defensor del Pueblo en un comunicado indicó que no fue candidato de MAS y se declaraba marxista, y sobre la militancia política decía no ser un impedimento para ejercer sus funciones y no ley tampoco lo prohibía.