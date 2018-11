En el cuarto día de vigilia

Amdecruz no descarta radicalizar medidas de presión para exigir regalías

Jueves, 22 de Noviembre, 2018

Ref. Fotografia: Foto: Captura de pantalla Unitel

La vicepresidenta de la Asociación de Municipios de Santa Cruz (Amdecruz), Sandra Muñoz, informó este jueves que los miembros de esa institución no descartan radicalizar medidas de presión para exigir a la Gobernación de ese departamento el pago de las regalías que les corresponde.



"No se descartan medidas radicales, porque el pueblo esta enfurecido por la falta de respeto que ha hecho la Gobernación ante la solicitud de una justa repartición de regalías", dijo en una entrevista con la radio Patria Nueva.



Para los alcaldes y concejales de los municipios de Santa Cruz, según Muñoz, el gobernador Rubén Costas "no tiene la intención" de reunirse con ese sector para buscar soluciones a ese conflicto y lamentó los hechos violentos registrados en la víspera.



El miércoles, alcaldes y concejales de ese departamento denunciaron que grupos de choque atacaron el piquete de huelga de hambre y vigilia pacífica que sostenían en puertas de la Gobernación desde el lunes.



Para Muñoz, esos grupos de choque, conformados por "plataformas del 21F" y la "Unión Juvenil Cruceñista", estaban liderados por funcionarios de altos cargos de la Gobernación de Santa Cruz



Según la Amdecruz, algunos municipios exigen el pago de las regalías adeudadas a sus municipios, en muchos casos, desde hace cinco años.