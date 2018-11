Inicia el desalojo de asentamientos ilegales en el Bosque de Chimanes

Los pueblos indígenas Mojeños, Tsimanes, Yuracaré y Movima partieron desde San Ignacio de Moxos junto a brigadas del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) hacia las áreas de asentamientos ilegales, un primer paso en su larga lucha para consolidar su territorio

Jueves, 22 de Noviembre, 2018

Con un cartel que reza "Tierra fiscal del Estado Plurinacional de Bolivia declarada mediante Decreto Supremo 22611 del 24 de septiembre de 1990, para asentamiento de comunidades indígenas Chimanes, Mojeños, Yuracaré y Movimas que la habitan", este miércoles se inició el proceso de desalojo del área de exconcesiones forestales del Bosque de Chimanes, parte integral del territorio ancestral de los pueblos indígenas que marcharon en 1990 exigiendo el derecho propietario sobre sus espacios de vida.



Desde San Ignacio de Moxos en Beni, la Secretaria de Educación y Salud de la Subcentral del Territorio Indígena Multiétnico (TIM) de los pueblos indígenas (Mojeños, Tsimanes, Yuracaré y Movima) destacó la importancia histórica que tiene el inicio del desalojo ya que representa que su lucha no ha sido en vano.



"La verdad para nosotros es tan importante, hace tanto tiempo que estamos impulsando este proceso recién hasta hoy en día pienso que vamos a cumplir", señaló desde la oficina del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) de San Ignacio de Moxos en Beni.



El sociólogo y comunicador del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS), Samu Mirtembaum dijo que las áreas correspondientes a las ex concesiones forestales Hervel, Monte Grande, Fátima y Cimagro -denominadas polígonos 170 y 171- abarcan aproximadamente 183.722 hectáreas que deberán ser tituladas a favor de la Subcentral del TIM.



Después de años de presión y lucha de los pueblos indígenas el INRA aceptó la denuncia y visitó el territorio corroborando asentamientos que son ilegales.



"Se notificó a las personas asentadas irregularmente para que procedan a irse voluntariamente y cumplido el plazo el INRA con el acompañamiento de la Subcentral TIM, iniciará el desalojo que es un paso importante en la consolidación territorial", acotó la responsable regional del CEJIS, Fátima Monasterio.



El presidente del TIM, Bernardo Muiba resaltó los esfuerzos que han realizado para hacer cumplir su derecho territorial.



"Hemos trabajado de acuerdo al cronograma que se había quedado la reunión pasada con el INRA. Esta aquí el INRA para cumplir con el desalojo de los interculturales, las empresas madereras y los ganaderos. El día de hoy estamos entrando a las exconcesiones forestales para poder realizar el desalojo y la colocación de los tableros de Tierras fiscales. Se va a recorrer el área los días 21, 22, 23 y 24 de este mes. Estamos haciendo el seguimiento para que este territorio se titule a nuestro favor. Es un sacrificio de nuestros padres y nuestro, no estamos pidiendo un favor al Estado, ni es un favor que se nos esté otorgando, es una lucha sufrida que en el año 1990 les costó 36 días a nuestro padres y abuelos hambre, sueño y sacrificio para lograr el D.S. 22611", dijo vía telefónica desde San Ignacio de Moxos antes de partir al territorio.