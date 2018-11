SIN aclara que los carniceros de mercados y de las calles no pagan impuestos

El presidente del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), Mario Cazón Morales, reafirmó este miércioles que la Autoridad Tributaria no efectúa fiscalizaciones a los carniceros de barrio, de puestos en mercados de abasto y aceras, de ferias y kioscos, porque estos comerciantes minoristas pertenecen al Régimen Tributario Simplificado (RTS) y no tienen la obligación de emitir factura.



La autoridad volvió a hacer esta aclaración porque en las últimas horas supuestos dirigentes nacionales de los comercializadores de carne amenazaron de nuevo con elevar el precio de ese producto bajo la excusa de que la Administración Tributaria efectúa fiscalizaciones en mercados.



"Quiero desmentir categóricamente -declaró Cazón- a estos dirigentes que solamente (...) están tratando de asustar a nuestros contribuyentes que pertenecen al Régimen Tributario Simplificado. Por supuesto que nosotros no les vamos a ir a molestar, porque los comerciantes minoristas pertenecen al Régimen Tributario Simplificado y no tienen la obligación de emitir factura".



El Presidente del SIN recordó que el 12 de noviembre la Federación de Comercialización de Carne de Res al Detalle (FECOMCAD) y la Federación Nacional de Trabajadores en Carne de Pollo de Bolivia (FNTCPB) reconocieron, después de una negociación con el Viceministerio de Política Tributaria, que la Administración Tributaria no efectúa ninguna fiscalización a sus representados y ratificaron la vigencia del RTS, de acuerdo con la norma en vigor.



"Yo les invito -dijo Cazón- a que vayan a los mercados, acá en La paz y, por supuesto, en el resto del país, a preguntar a las comerciantes, a la caserita que vende carne en los mercados, de los centros de abasto, en los barrios, en las tiendas, si Impuestos Nacionales ha ido a controlarles, a decirles: emita factura. Nosotros no hemos ido ni vamos a ir a controlar".



En el RTS están registrados artesanos, comerciantes minoristas (incluidos los carniceros de barrio, de puestos en mercados de abasto y aceras, de ferias y kioscos) y vivanderos; quienes no tienen la obligación de emitir factura por la venta de un bien o servicio, porque pertenecen al RTS.



La autoridad recordó que para pertenecer al RTS el comerciante minorista, vivandero o artesano debe tener un capital de operación que no exceda los Bs37.000, monto vigente (a partir del 1 de enero de 2019, esta cifra se elevará a Bs60.000, de acuerdo con el Decreto Supremo 3698).



Sostuvo que algunos de esos supuestos dirigentes de los vendedores de carne se camuflan entre los comerciantes minoristas y en el RTS, cuando en realidad tiene movimientos económicos millonarios por la venta de ese producto.



"Lamentablemente -dijo- hay algunos comerciantes de la carne que se están camuflando, se están mimetizando dentro de los carniceros pequeñitos".



Cazón recordó que el Código Tributario Boliviano le impide dar los nombres de esas ocho personas que se escudan en el RTS, pero afirmó que sus movimientos económicos por la comercialización de carne superan los nueve millones de bolivianos, en promedio.



"Yo me pregunto -manifestó Cazón-, esos que venden como intermediarios, que reciben la carne del ganadero, cantidades ingentes, estamos hablando de más de 2.589 cabezas de ganado por persona, ¿será que esos son comerciantes minoristas?".



La Constitución Política del Estado dice "debemos pagar impuestos en función a nuestra capacidad de pago (...); por tanto, ¿está bien que no paguen impuestos, está bien que se oculten dentro del Régimen Tributario Simplificado?", concluyó el Presidente del SIN.

