Xiomara Klinsky rechaza ser la acompañante a la Vicepresidencia de Félix Patzi

'La respuesta ha sido rechazar (la invitación) porque mi persona cree que no habrán unas elecciones limpias', dijo la integrante de la plataforma G21

Jueves, 22 de Noviembre, 2018

La activista cruceña, Xiomara Klinsky, rechazó la invitación de Félix Patzi para ser la candidata a la vicepresidencia del Movimiento Tercer Sistema (MTS).

Klinsky agradeció la invitación del MTS para ser candidata a la vicepresidencia en las elecciones primarias y generales del próximo año, pero señaló que no se debe abandonar la lucha por el respeto al 21- F.

Además dijo que no considera que habrá unas elecciones limpias, como parte de la justificación de su rechazo.

"La respuesta ha sido rechazar (la invitación) porque mi persona cree que no habrán unas elecciones limpias", dijo esta jornada la integrante de la plataforma G21 en entrevista con radio Compañera.

"Se me ha hecho la invitación para acompañarlo como candidata a la Vicepresidencia y he convocado al comité político de generación 21 para analizar la propuesta. Sí, ya he tomado la decisión, agradecida por requerir mujeres y juventud, sobre todo sin un pasado político", acotó la joven profesional cruceña.

Klinsky es una activista integra las plataformas que encaran la defensa del voto del 21F, y que organizan una marcha desde Chaparina este 26 de noviembre, rumbo a La Paz, junto a movimientos sociales.