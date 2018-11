Estudio revela que el oficialismo está perdiendo la batalla en las redes sociales

Jueves, 22 de Noviembre, 2018

El presidente Evo Morales expresó la semana pasada su temor de que la "guerra digital" sea uno de los factores para que pierda el poder en 2020. Un estudio de Brújula Digital confirma que el oficialismo está perdiendo la batalla en las redes sociales, por lo menos en Twitter (estudios sobre lo que circula en WhatsApp, Facebook y otras redes son más complejos).



El estudio consistió en analizar las cuentas de Twitter de cinco representantes del oficialismo y cinco de la oposición para establecer si obtienen más cantidad de comentarios negativos o positivos a los mensajes que emiten (ver todos los cuadros en el PDF adjunto).



El resultado demuestra que los cinco miembros del MAS elegidos obtuvieron mayores cantidades de reacciones críticas, mientras los de la oposición, en todos los casos, lograron más comentarios positivos.



Los líderes analizados



Para el análisis, se tomó a Evo Morales, Héctor Arce, Gabriela Montaño, Hugo Moldiz y Susana Rivero como representantes del MAS, y a Carlos Mesa, Samuel Doria Medina, Jorge Quiroga, Víctor Hugo Cárdenas y Óscar Ortiz por parte de la oposición.



Se eligieron los primeros 30 mensajes de Twitter que todos ellos emitieron desde el 1 de septiembre pasado, con excepción del presidente Morales que, por no contar con sus tuits de esas fechas, se tomó la muestra entre el 7 y el 11 de ese mes (igual que en los otros casos, 30 mensajes en total).



Considerando esos 30 tuits, los oficialistas tuvieron en conjunto un 72,9% de comentarios negativos, contra 21,9% de comentarios positivos y 5,2% de reacciones "neutras". En contrapartida, los cinco opositores elegidos obtuvieron en conjunto un 59,1% de comentarios positivos, un 35,8% de comentarios negativos y 5,1 de "neutros".



Ninguno de los cinco miembros del MAS tuvo más positivos que negativos y en todos los casos las opiniones que reciben en sus cuentas de Twitter fueron más de críticas que de apoyo. Lo contrario ocurre con los opositores que, en los cinco casos, lograron más respaldos que críticas. Algunos mensajes específicos de los representantes del oficialismo recibieron un 100% de opiniones críticas e incluso insultos.



Las clases medias están más conectadas



El cientista político y director de la fundación Pazos Kanki, Diego Ayo, opinó que "las redes sociales son a las clases medias urbanas lo que las calles son a las clases bajas. Son sus territorios, sus espacios políticos casi naturales". Agregó que "son territorios de hegemonía política de un grupo en especial".



Rafael Loayza, director de la carrera de comunicación social de la UCB, coincidió con ese criterio: "los resultados negativos del Gobierno tienen que ver con el carácter social de su base de apoyo, que es fundamentalmente gente con necesidades básicas insatisfechas de las zonas periurbanas, es decir gente que vive bajo la línea de la pobreza. Según el INE, este sector social es el que menos acceso tiene a la interconexión global y, por lo tanto, tienden a socializar menos su posición política en las redes sociales".



Loayza dijo que, en sentido contrario, "hay más tuiteros entre la población considerada asimismo opositora" porque pertenece a sectores sociales con más acceso a las redes sociales. Por ello expresó que "tal vez es por eso es que Evo ve que este es un escenario que debe trabajar y que eventualmente puede ser su talón de Aquiles".



Oficialismo y oposición, uno por uno



El estudio mostró que Evo Morales tiene 23,6% de respuestas positivas y 71,1 de negativo (5,4%, neutro); el ministro Arce logró 31,7% de respaldo, versus 64,3% de críticas (4,1%, neutro); el exministro Hugo Moldiz, produjo un 26,6% de respaldos y 69,7% de comentarios críticos (3,7 neutros).



Las dos peores ubicadas resultaron ser las diputadas Gabriela Montaño (14,2% de respuestas favorables, 80,8% de críticas y 5%, neutras) y Susana Rivero (13,4% de reacciones negativas, 78,6% de positivas y 8% de neutras.



En el caso de los opositores, estos fueron sus resultados: el expresidente Jorge Tuto Quiroga generó en los 30 mensajes de Twitter una reacción de 82,1% positiva, 11,9% negativa y 6%, neutra; el exvicepresidente Víctor Hugo Cárdenas logró estos resultados: 60,3% a favor de sus ideas, 35,3% en contra y 4,3% neutro; por su parte, el senador de MDS, Óscar Ortiz, logró 58,3% de comentarios amigables y 40,2% de críticos (1,5% de reacciones neutras).



El expresidente Carlos Mesa y el jefe de UN, Samuel Doria Medina, obtuvieron, por muy poco, más cantidad de reacciones positivas que negativas. Prácticamente fue un empate entre ambas. Mesa, en el período del estudio, tuvo un 46,5% de comentarios favorables y 46% de desfavorables (7,5%, neutro); Samuel Doria Medina generó 48,3% de opiniones a favor suyo y 45,7% en contra (6% de neutras).



El poder está en desventaja



Marcelo Arequipa, cientista social, expresó que los resultados demuestran "que las redes sociales están concebidas para que la población haga protesta y catarsis social, más aún en un contexto en que quien gobierna tiene el poder por más de una década. Hay sectores de la población que sienten que la posibilidad de generar opinión pública está en las redes porque fueron relegados a un segundo plano por quien gobierna".



Por ello, cree el analista, "el poder parte con una desventaja de entrada, debido a esa característica de protesta que son las redes, y más aún porque en éstas está contenida la 'política de la identidad', es decir, grupos que se formaron a partir de causas determinadas y que van a protestar con más fuerza sabiendo que tienen detrás de ellos apoyos que van a distribuir sus ideas, como sectores de animalistas, feministas, ecologistas, etc."



Arequipa, además, critica que el mensaje comunicacional que emite el oficialismo "intenta trasladar el tipo de mensaje que hace en medios tradicionales (radio y TV) a las redes, cuando el modo en que se emiten mensajes en redes tiene otra orientación, desde el meme hasta el tiempo que la gente tolera los vídeos".



La oposición, en cambio, busca "mover más el plano emocional, pero sintonizando con los mensajes que más se corean en redes (21F por ejemplo)", expresó.



"Retuits" y "likes"



No sólo los representantes del oficialismo salen en desventaja en el campo de las opiniones generadas, sino en la cantidad de "retuits", es decir, el hecho de compartir o reenviar un mensaje, sino también en los "likes" (me gusta) que logran.



Los cinco representantes de la oposición y los cinco del MAS lograron estos resultados: 28.747 "retuits" y "likes" para el oficialismo en el período de estudio, y 46.031 para la oposición.



Diego Ayo ve que los resultados de este estudio "muestran ciertamente un desgaste clarísimo del Gobierno. Y hay desgaste de ciertas figuras más que de otras. Algunas son odiadas en el medio virtual, como Gabriela Montaño, porque la gente no pone en una misma bolsa a todos los opositores o todos los oficialistas".



Explicó que "en el mundo de la política, cuando alguien es más o menos intrascendente, no recibe muchos 'deslikes', como en este caso Jorge Quiroga, que no es candidato. (...) Eso es algo diferente con quienes ya son candidatos hace más largo tiempo, como Carlos Mesa o Samuel Doria y la gente empieza a atacarlos, con una idea de ir contra ciertos líderes consolidados".

