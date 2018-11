Empresarios instan a la COB a buscar soluciones al desempleo y al empleo informal

Jueves, 22 de Noviembre, 2018

Ref. Fotografia: Presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Ronald Nostas. Foto: Fides

El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Ronald Nostas, instó a la dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB) a buscar soluciones al desempleo y al empleo informal en el país en lugar de apoyar medidas, como el segundo aguinaldo, que ponen en riesgo las fuentes laborales.



"No voy a entender nunca la posición de la COB (...), más bien yo les sugeriría a los trabajadores que lo que deben buscar es soluciones al desempleo en Bolivia y al empleo informal, es su responsabilidad luchar por el empleo en Bolivia, es su responsabilidad luchar por el bienestar de los trabajadores, y personalmente creo que no lo están haciendo", manifestó Nostas.



Los empresarios se oponen de manera rotunda al pago del segundo aguinaldo y lo consideran una medida política que lo único que hace es dañar la economía de las empresas, "lo que obviamente deriva en un daño que a veces es irreversible en la estabilidad del empleo y la generación de nuevos empleos".



El pago del segundo aguinaldo para esta gestión surgió como un compromiso en mayo del Gobierno con la COB ante la imposibilidad de aceptar el incremento salarial propuesto por la dirigencia de los trabajadores.



Nostas reiteró que la dirigencia de la COB debería preocuparse por su gente, por su pueblo, "por el empleo informal que es un empleo explotado, por la falta de empleo para jóvenes, oportunidades, y no andar perdiendo su tiempo en estas cosas que definitivamente han quedado demostradas que lo único que hacen es hacer daño a los trabajadores del país".



"Por hacerle daño a la empresa, le están haciendo daño al trabajador (...), si dañan a uno, perjudican a los otros, en consecuencia todos nos perjudicamos", apuntó.



Esta tarde el gobierno con los representantes de los empresarios retomarán las negociaciones para buscar una salida que permita realizar el pago del segundo aguinaldo, que de acuerdo a ley se debe solventar ya que el Producto Interno Bruto del país superó el 4,5% de crecimiento interanual.