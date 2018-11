Lamenta que la Central ya es parte de los represores

El 'Mallku' llama a tomar la COB, dice que los dirigentes son serviles al MAS

Jueves, 22 de Noviembre, 2018

Ref. Fotografia: Felipe Quispe lamenta que la COB no defienda a dirigentes como Franclin Gutiérrez. Foto: ERBOL.

Felipe Quispe, el “Mallku”, llamó a tomar la Central Obrera Boliviana (COB) y las organizaciones sociales, porque considera que ya no defienden a los trabajadores, sino son “llunkus”, militantes y serviles al Movimiento al Socialismo (MAS).

“Hay que tomar, nosotros vamos tomar la COB, vamos a tomar la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos, intervenir las federaciones departamentales y provinciales, porque ya no representan a los trabajadores, ya no velan los intereses de los trabajadores, ya no son trabajadores, sino son militantes del MAS”, manifestó el "Mallku" en entrevista con ERBOL.

Quispe se pronunció después de que la COB proclamó a Evo Morales y Álvaro García Linera como el binomio para las elecciones de 2019.

Señaló que la Central Obrera se ha vuelto integrante de un partido político y que, en lugar de defender a los trabajadores, está protegiendo la corrupción del Gobierno. “Está traicionando a las bases”, dijo.

Aseveró que la COB, por ejemplo, ya no defiende el fuero sindical y permite encarcelamientos de dirigentes como los de Achacachi y Franclin Gutiérrez, presidente de Adepcoca.

Sostuvo que la Central Obrera en vez de luchar por la libertad de los dirigentes, se volvió parte de la represión.

Según el “Mallku”, la actual dirigencia de la COB ha pisoteado la autonomía sindical y el pluralismo ideológico que debe primar en las organizaciones sociales.

“Estos dirigentes se vendieron en alma y cuerpo al Gobierno del MAS. Ya no es esa Central Obrera de aquellos tiempos, lo dirigentes no son de ese ‘gloriosa COB’, sino están aliados con el Gobierno, se han vuelto pongos políticos”, manifestó.

Sobre Álvaro García

Quispe criticó que la COB haya aceptado a Álvaro García Linera como su candidato a la Vicepresidencia.

Sostuvo que García Linera no es obrero, sino es parte de la “élite” y la “casta dominante”, que finge ser pobre. Agregó que el segundo mandatario “es nomás otro burgués y un rico bajo el término de comunista, socialista, indigenista”./Erbol