Privados se reunirán con el Gobierno

Segundo aguinaldo, ratifican imposibilidad de pago

Sectores. Indican que no se ha tenido el crecimiento suficiente y si se los obliga a cumplir se estará promoviendo el cierre de unidades productivas.

Jueves, 22 de Noviembre, 2018

El empresariado privado del país hoy se reunirá con el Gobierno central, para tratar el pago del segundo aguinaldo, los diferentes sectores que componen este gremio, ratifican la imposibilidad de poder cumplir con la medida, toda vez que no se ha crecido lo suficiente para hacerlo. La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), presentará las propuestas que se trabajaron ayer en una reunión previa que sostuvieron todos sus afiliados.

Gobierno escuchará las propuestas. El ministro de Trabajo, Héctor Hinojosa, indicó que se está en etapa de negociación y que se va a escuchar a la CEPB, tal como se lo hizo con los microempresarios. "Las sugerencias que se hagan se van a tratar de concretar en el reglamento del decreto del pago del segundo aguinaldo, no podemos adelantar un criterio", dijo la autoridad.

En la reunión sostenida la semana pasada en Cochabamba, el Gobierno les propuso pagar el doble aguinaldo en marzo, además de pagar este beneficio en un determinado porcentaje y aplicar el pago sobre un techo salarial.

No hay condiciones para pagarlo. Por su parte Luis Barbery, presidente de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz, indicó que no hay condiciones económicas para afrontar el pago del beneficio y en cuanto a la propuesta del Gobierno de pagar en especie habría que ver la manera de instrumentarlo. "Hay que ver cómo instrumentar esa propuesta, veo un poco complicado el cumplimiento, quien recibe los productos, como se monetiza, porque el trabajador lo que quiere es recibir dinero", dijo Barbery.

En Bolivia son alrededor de 1.800.000 personas asalariadas, las que deberían recibir el beneficio, según datos del Ministerio de Trabajo.

Ven una imposición. El presidente de la Cámara de Exportadores de Bolivia (Caneb), Wilfredo Rojo, indicó que el segundo aguinaldo "es un decreto perverso" que los obliga a sacrificar una parte de sus utilidades y hacer un triple esfuerzo para poder encarar "las obligaciones que nos impone el Gobierno". Rojo insistió en que con la propuesta del Gobierno "no se altera el tema de fondo, porque igual hay que pagar el segundo aguinaldo".

El titular de los exportadores se pregunta si el movimiento social de la COB tiene la fuerza suficiente para imponer el pago del beneficio, ya que actualmente en planilla no representa a más del 16% de los trabajadores. "Entonces el Gobierno debe evaluar si privilegia a ese 16% de esa gente que hace bulla o favorece a todo ese 84 a 85 por ciento de la masa de trabajadores" con la preservación del empleo.

Forestales tendrán impacto negativo. Entre tanto Jorge Ávila, gerente general de la Cámara Forestal de Bolivia (CFB), indicó que el sector forestal no tiene las condiciones para pagar el segundo aguinaldo y si se los obliga, se estará promoviendo el cierre de más unidades productivas en el país. "Este sector viene arrastrando una crisis de más de seis años no se ha crecido y nuestra situación no es retórica de decirlo por decirlo, hemos demostrado que en estos seis años se han cerrado más de 5 mil unidades productivas y se ha despedido a más de 25 mil trabajadores, la crisis es real", apuntó Ávila.

4,5 debe

Drecer la economía para que se haga efectivo el pago del doble aguinaldo.

2 Años

Consecutivos no se pagó este beneficio porque no se creció lo suficiente el 2016- 2017.