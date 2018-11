Si son obligados a migrar al Régimen General

Carniceros amenazan con paro indefinido

SIN. Desmiente que se esté realizando fiscalización a este sector y que se los esté obligando a emitir facturas.

Jueves, 22 de Noviembre, 2018

El sector carnicero a nivel nacional se encuentra en emergencia porque indican que el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) insiste en que su sector emita factura, es decir que migren al régimen general, es por ello que si el Gobierno central no les da una solución iniciarán medidas de presión hasta llegar a un paro indefinido, lo que significaría dejar de abastecer carne a la población.

La emergencia es a nivel nacional. El ejecutivo de la Confederación Nacional de Trabajadores de la Carne (Contracabol), José Luis Ramos, afirmó que los carniceros se declararon en emergencia en pasados días debido a que el SIN estaría obligándolos a migrar al régimen general de tributación para emitir factura, siendo que ellos pertenecen al Régimen Simplificado, y que el Decreto Supremo 24484 de Régimen Tributario Simplificado les prohíbe aquello. "El artículo 25 indica que no se puede dar notas fiscales. Nosotros como cadena de producción y comercialización estaríamos exentos de dar factura. Sin embargo, dentro de la cadena de comercialización estamos inscritos en el régimen especial simplificado en las distintas categorías y pagamos nuestros impuestos", refirió. El representante de Contracabol indicó que el ganadero ya paga el impuesto al RAU (Régimen Agropecuario Unificado), y aplicar a los comercializadores más impuestos traería como consecuencia nuevos precios en la carne y sus derivados.

Se reunirán con el Gobierno. Ramos informó que actualmente sus afiliados desarrollan con normalidad la venta de la carne en el país, aunque se tiene previsto algunas movilizaciones para los próximos días. Aseguró que esperan "agotar los espacios de diálogo" con el Gobierno en su reunión prevista para el 7 de diciembre para evitar el paro indefinido y perjudicar a las familias bolivianas.

Carniceros compran sin factura. En esa misma línea Mario Roque, dirigente del Sindicato de Carniceros de Santa Cruz (Sicarcruz), manifestó que ellos no se hacen problema en facturar, sin embargo, cuestionó ¿quién le va a vender al carnicero con factura?, porque los intermediarios no lo hacen. "Impuestos también dice que el frigorífico debe facturar, pero ellos no son dueños del ganado, entonces seguimos en un vacío, sin una norma, es un flagelo al sector carnicero", dijo Roque, a tiempo de agregar que no se está haciendo una correcta valoración de este sector.

Impuestos desmiente a los carniceros. Eduardo Garcés, gerente distrital Santa Cruz del SIN, manifestó que este sector se encuentra en el Régimen Simplificado y que no es permitido emitir notas fiscales, en ese entendido desmintió que se los esté obligando a emitir facturas. "Lo que no hay que dejarse sorprender, es que dentro de este régimen existen personas camufladas, es decir que exceden sus ventas de los 60 mil bolivianos, hay seis personas que comercializan con la carne que en el lapso de un año vendieron más de 4.438, 3.300 cabezas, 1.200 y 5.200 cabezas de ganado y obviamente ya pertenecen al Régimen General", explico Garcés.

En cuanto al RAU, el ejecutivo del SIN, indicó que es distinto al régimen simplificado y general porque los ganaderos pagan el impuesto anual por el espacio utilizado y no así el impuesto del comerciante. "El RAU, es otra actividad, la venta de carne es otra", acotó.

2 Millones

a 7 millones de bolivianos oscilan las deudas de las 6 personas sindicadas.