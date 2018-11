Nacional

Afirman que el 35% de la población boliviana no consume alimentos saludables

Miércoles, 21 de Noviembre, 2018

El jefe de la Unidad de Alimentación y Nutrición del Ministerio de Salud, Yecid Humacayo, informó el miércoles que el 35% de los más de 11 millones de bolivianos no consumen alimentos saludables.



La autoridad exhortó a la población a comer saludable para prevenir enfermedades como la diabetes, obesidad y cáncer, entre otros, en el marco de la conmemoración del Día Nacional del Consumo de Alimentos Ecológicos para el Vivir Bien.



Según "nuestros últimos datos, que realizamos con el Instituto Nacional de Estadística, alrededor del 35 por ciento de la población consume alimentos fuera del hogar, que quiere decir que no son alimentos saludables, hay que cambiar eso hábitos", dijo a los periodistas.



Humacayo añadió que, según un estudio realizado entre 2016 y 2017, el 65% de la población consume alimentos saludables que se preparan dentro del hogar y que, de ese porcentaje, el 40% son productos ecológicos.



"Eso quiere decir que de 10 personas alrededor de 3,5 personas consumen en la calle y lo que tenemos en la calle no son alimentos saludables, son alimentos pre envasados, son ultra procesados, contienen una gran cantidad de químicos, conservantes, colorantes, hay frituras en excesivo consumo", advirtió.



Humacayo agregó que los departamentos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz tienen altos índices de personas con sobrepeso.

Según datos de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el índice de obesidad en Bolivia era de 16,8% en 2012 y subió a 18,7% en 2016, manteniendo una tendencia al alza.



"Bolivia está sufriendo un perfil en el cambio epidemiológico. Si bien nos preocupamos en la atención y prevención de enfermedades, el cambio nos arroja a hacer una atención, principalmente, a hábitos de salud erróneos que practica la población. Nosotros mismos tenemos estos hábitos como el sedentarismo, la alimentación no saludable, el consumo de alcohol", añadió Humacayo.