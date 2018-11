Caso Marcelo Quiroga

IDIF aclara que no se halló restos óseos sino estudiará una urna de la familia

Miércoles, 21 de Noviembre, 2018

Ref. Fotografia: Quiroga Santa Cruz desapareció en el golpe de Estado de García Meza. Foto: internet.

El director del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), Gustavo Ángel Lima, aclaró este miércoles que no se han encontrado restos óseos supuestamente de Marcelo Quiroga Santa Cruz en la hacienda de Hugo Banzer, sino lo que ocurre es que se estudiará el contenido de una urna que tiene la familia del líder socialista.

En días pasados, algunos medios de comunicación publicaron que se había encontrado un cráneo en la hacienda de Banzer y que el Ministerio Público estaría estudiando si corresponde a Quiroga Santa Cruz.

Al respecto, el director del IDIF, en entrevista con ERBOL, señaló que se hicieron excavaciones pero sin resultado positivo, por lo cual no existen restos óseos que se hubiesen encontrado.

“No se tiene restos óseos tal como han estado vertiéndose de que existiría un cráneo, restos óseos hallados en la hacienda de San Javier. Hasta el momento no se tiene ningún resto óseo. Entonces no hay pericias que se vaya a hacer porque estos restos no existen”, explicó.

Señaló que en realidad la familia del líder socialista tiene una urna con supuestos restos desde aproximadamente 1980. Dicho objeto será analizado por el IDIF.

“Lo único que se va hacer es abrir esta caja a solicitud de la familia, obviamente, ver el estado de conservación que en que se encuentran estos restos para poder ver, según el estado de conservación y la calidad del contenido, poder hacer alguna pericia respectiva. Eso es lo único que se está trabajando”, precisó.

Lima agregó que el IDIF es la palabra oficial del Ministerio Público para las informaciones respecto a Marcelo Quiroga o supuestos restos./Erbol