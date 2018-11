Vicepresidente reconoce que 'descuidaron' proyectar nuevos liderazgos en el MAS

García Linera anunció que en el próximo periodo se darán a la tarea de buscar y formar nuevos liderazgos al interior del partido de Gobierno

Miércoles, 21 de Noviembre, 2018

Ref. Fotografia: Vicepresidente, Álvaro García Linera . Foto: CNN PRO

El vicepresidente, Álvaro García Linera, reconoció que no hubo tiempo para proyectar nuevos liderazgos al interior del MAS, sin embargo remarcó que en este periodo se ocuparán de formar generaciones de líderes.



"La primera gestión nos dedicamos a sobrevivir frente a un ataque terrible de fuerzas conservadoras que no soportaban que un indio, que un campesino, sea presidente. El segundo periodo nos dedicamos a estabilizar la economía y las bases de la industrialización (...) y ya se te acaba el tiempo, el tiempo para haber formado una nueva generación de líderes, fue algo que descuidamos y tenemos que admitirlo autocríticamente", manifestó el Vicepresidente en entrevista con CNN.



García Linera anunció que en el periodo que viene se darán la tarea de buscar y formar nuevos liderazgos entre jóvenes de diferentes sectores de la sociedad que estén con el partido de Gobierno.



"Confiamos que en este nuevo periodo, hagamos lo suficiente, para que no solo un colectivo, sino gente nueva, gente joven, campesinos, indígenas, profesionales, mujeres, (de donde) puedan emerger los nuevos líderes, capaces de darle continuidad a este proceso (de cambio)", dijo.



Militantes y organizaciones aliadas al MAS sostuvieron que al momento no existe un líder que pueda suplir al presidente Evo Morales, por lo que ratificaron su candidatura para las elecciones de 2019, pese a que la Constitución Política del Estado y los resultados del referéndum del 21 de febrero de 2016, niegan la posibilidad de que sea reelegido para un cuarto mandato consecutivo.