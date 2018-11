Piden libertad por falta de pruebas para el único detenido por el caso explosiones

La Fiscalía acusa a Herrera de haber provocado la explosión por temas sentimentales, pero hasta el momento no ha podido probar esa hipótesis. A las 16.00 será la audiencia de cesación a la detención

Miércoles, 21 de Noviembre, 2018

Ref. Fotografia: Juan Carlos Herrera, el único detenido por la explosión ocurrida el 10 de febrero en Oruro. Foto: Archivo Radio Fides

Daniel Pita, abogado defensor de Juan Carlos Herrera, el único detenido por la explosión registrada el 10 de febrero en Oruro, pide la libertad de su patrocinado al no existir ninguna prueba contundente en su contra.



Herrera permanece más de nueve meses en el penal de San Pedro de Oruro sin que las autoridades policiales hayan demostrado su culpabilidad, pese al uso de tortura para que se incrimine, como lo denunció la Asamblea Permanente de Derechos Humanos.



"El objetivo principal es lograr la cesación, que cese la detención y lograr la libertad, y con aquello no estamos tratando el tema de fondo, en cuanto al hecho mismo que continúe la investigación", señaló el abogado.



Para las 16.00 de este miércoles está programada la audiencia de cesación a la detención preventiva, y se espera que no se suspenda como ocurrió la semana pasada.



En cuanto al proceso, el jurista dijo que cuenta con todos los peritajes y los avances investigativos para demostrar que la tesis del Ministerio Público se viene derrumbando.



La fiscalía acusa a Herrera de haber provocado la explosión por temas sentimentales, pero hasta el momento no ha podido probar esa hipótesis.



El 10 de febrero de este año, una explosión en la intersección de las calles Ejército y Bakovic en la ciudad de Oruro, acabó con las vidas de la suegra, la hija, la esposa, un tío y tres sobrinos de Herrera, además de causar lesiones a 40 personas.