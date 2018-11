Privados mantienen no pagar el doble aguinaldo por su 'efecto perverso' en la economía

Miércoles, 21 de Noviembre, 2018

Ref. Fotografia: Wilfredo Rojo, presidente de la Cámara de Exportadores de Bolivia (Caneb). Foto: Archivo El Día

El presidente de la Cámara de Exportadores de Bolivia (Caneb), Wilfredo Rojo, indicó este miércoles que la propuesta de los empresarios sigue siendo no pagar el segundo aguinaldo, a un día de la reunión con el gobierno.



Rojo indicó que esta tarde se reunirá la Confederación de los empresarios privados para definir qué respuesta llevará para la reunión acordada para el jueves.



"Nosotros en Cochabamba recibimos de parte del Presidente (Evo Morales) una propuesta (de tres puntos), porque nuestra propuesta sigue siendo hasta el momento el de no pagar el segundo aguinaldo por los efectos perversos en la economía", manifestó Rojo.



El representante reiteró que este miércoles consensuarán con las regiones para llevar una propuesta a la reunión con el Gobierno.



El empresario remarcó que el segundo aguinaldo "es un decreto perverso" que los obliga a sacrificar una parte de sus utilidades y hacer un triple esfuerzo para poder encarar "las obligaciones que nos impone el gobierno".



Rojo insistió en que con la propuesta del gobierno "no se altera el tema de fondo, porque igual hay que pagar el segundo aguinaldo".



El Gobierno propuso a los empresarios ampliar el plazo del pago del segundo aguinaldo hasta marzo de 2019, y que una parte de éste se lo haga en especie. Los empresarios pidieron que el techo del sueldo para el pago del beneficio se limite, pero aún no fue considerado de manera oficial por el Gobierno.



El mayo, el presidente Evo Morales prometió a la dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB) el pago del segundo aguinaldo, pese a no contar con los indicadores oficiales.



Rojo se pregunta si el movimiento social de la COB tiene la fuerza suficiente para imponer el pago del beneficio, ya que actualmente en planilla no representa a más del 16% de los trabajadores.



"Entonces el gobierno debe evaluar si privilegia a ese 16% de esa gente que hace bulla o favorece a todo ese 84 a 85 por ciento de la masa de trabajadores" con la preservación del empleo.