Alcaldes del departamento

Inician huelga contra la Gobernación por regalías

Protesta. Los municipios exigen el pago de desembolsos atrasados.

Miércoles, 21 de Noviembre, 2018

Ref. Fotografia: Manifestantes. Los representantes de los municipios mantienen una vigilia en la Gobernación.

La alcaldesa de Colpa Bélgica, Sandra Muñoz, informó ayer que más de una veintena de autoridades municipales mujeres, entre alcaldesas y concejales, instalaron un piquete de huelga de hambre para acompañar el cerco a la Gobernación de Santa Cruz, en demanda del pago de las regalías adeudadas a las alcaldías desde 2015.

Desacuerdo. Los representantes de Amdecruz entraron a reunirse con la Gobernación pasadas las 15:00 aproximadamente. Pero después casi dos horas no hubo acuerdo. Los alcaldes se salieron de la reunión y anuncian masificación de las medidas de protesta

"Llevamos cuatro años y medio de gestión y hasta ahora el Gobernador (Rubén Costas) no nos ha ofrecido ninguna solución a la repartición de las regalías, la decisión está tomada, la medida se ha tomado y no se levantará en tanto el gobernador no se siente con las autoridades que al igual que él también somos electas", dijo a los periodistas.

Protesta. El lunes, las autoridades de más de 20 municipios instalaron una vigilia en las puertas de la Gobernación de Santa Cruz, para exigir la reposición de los recursos de las regalías departamentales, la entrega de contrapartes para la ejecución de obras de los programas gubernamental 'Mi Riego' y 'Mi Agua' y demandar la modificación de la fórmula de distribución de esos recursos.

Cada año la Gobernación de Santa Cruz distribuye los recursos en base a la fórmula 50-40-10 para municipios productores, no productores y pueblos indígenas, respectivamente.

Por su parte, el secretario general de la Gobernación, Roly Aguilera, dijo que se invitó a las autoridades ediles para una reunión con el equipo técnico, sin embargo, los alcaldes piden la presencia del Gobernador.

"Con los secretarios ya hemos tenido varias reuniones y no hemos tenido resultados, somos 26 municipios que no hemos recibido regalías las gestiones 2015, 2017, 2018, la contraparte de obras de (los programas gubernamentales) 'Mi Agua' y 'Mi Riego' y la nueva política de distribución de regalías con la fórmula 50-40-10, adecuándolo al Estatuto Autonómico Departamental", detalló Rodolfo Vallejos, presidente de Amdecruz.

40 por ciento

de las regalías son para los municipios no productores de gas.

ABI/Agencias eldia@eldia.com.bo