Un brasileño sospechoso de robo fue colgado en la plaza principal

Barbarie en San Julián

Crueldad. El cuerpo del extranjero se halla en la morgue. Ayer tomaron muestras dactilares para enviar a Brasil e identificarlo.

Miércoles, 21 de Noviembre, 2018

Ref. Fotografia: Torturado. El brasileño fue arrastrado con una cuerda hasta la plaza donde fue colgado..

La identificación de los autores es el desafío que se planteó el Ministerio Público ayer para el esclarecimiento del linchamiento de un ciudadano brasileño de aproximadamente 30 a 35 años, colgado en la plaza principal de San Julián por una turba de 300 personas la noche del pasado lunes. Una foto viralizada en los grupos de whatsapp de un brasileño con polera negra que se encontraba reducido en el barrio 15 de Abril, movilizó a los comunarios quienes en cuestión de minutos llegaron enardecidos a cuestionar la acción del extranjero a quien lo sindicaban de un supuesto sicario enviado a asesinar a una persona.

Cómo se desencadenó. La víctima, Jaime Flores Revollo, relató que llegó a su domicilio a bordo de su camioneta y cuando abrió su garaje apareció el brasileño (asesinado) con un arma en mano, tratando de obligar que entregue las llaves de su camioneta no sin antes trabuscar todo en su interior. “Mi mujer escuchó todo y salió gritando en busca de auxilio. Buscó plata en la camioneta, no me preguntó nada y me dijo que me quede callado”, dijo la víctima a los medios.

Flores indicó que al no poder sacar nada, comenzó a gritar que lo querían matar y este al verse descubierto trató de escapar quitándole la moto a un mototaxista debido a que su cómplice escapó a bordo de una camioneta dejándolo desprotegido y sin chance de huir.

Al poco rato de ser reducido por los pobladores el brasileño fue amarrado de manos y sometido a un interrogatorio que se hizo viral en las redes sociales.

Careo con la víctima. Cuando Flores lo encaró que le apuntó con arma, este negó ese extremo y dijo que él se encontraba con su celular en la mano. Asimismo, ante el cuestionamiento de su presencia en San Julián dijo que lo enviaron a cobrar una deuda, lo que molestó a Flores, quien lo replicó molesto que él no debía a nadie y que diga la verdad. Ciertos pobladores que se encontraban a su alrededor incitaron a que se lo queme vivo en la plaza mientras el brasileño era sometido a un careo con la víctima. Tras varios minutos de agresiones, procedieron a amarrarlo mientras Jaime pedía que diga la identidad de la persona que lo contrató a cobrar esa supuesta deuda. El sospechoso fue obligado a devolver la última llamada que registró su celular a nombre de Morena, para que entable conversación en altavoz pero tras contestar la llamada se hizo la desentendida.

Consecuentemente, el extranjero pidió a Flores que hablaran de hombre a hombre. “Vamos a hablar usted y yo, quiero contarle una cosa, deme la oportunidad”, decía mientras otros le gritaban que estaba mintiendo y que lo cuelguen en la plaza. Según versiones de los propios comunarios, el extranjero fue llevado arrastrado hasta un árbol de la plaza principal por un grupo de pobladores que prohibieron que las personas ingresen hasta el lugar y filmen con sus celulares el momento de la ejecución. La Policía, pese a encontrarse con media hora de anticipación en el lugar, fue impedida de ingresar. Las gestiones posteriores con ciertas autoridades permitió que el cuerpo del brasileño sea descolgado del árbol y transportado a la morgue de la Pampa de la Isla.

Rechazan la reacción. El comandante de la Policía Departamental en Santa Cruz, Alfonso Siles Rojas, en relación a la muerte del brasileño dijo que se debe sentar precedente y calificó de primitivo el accionar de ciertas personas. "Aquí van a jugar un papel preponderante las autoridades de ese lugar de porqué se quitó la vida a una persona. Esto es una barbarie... nadie tiene derecho de quitar la vida por más delincuente que sea. No se puede tomar la justicia por mano propia", cuestionó.

"Se ha conformado un equipo multidisciplinario aquí en Santa Cruz, juntamente con el Ministerio Público para iniciar una investigación, para ver qué es lo que ha sucedido realmente con el linchamiento de un ciudadano brasileño", informó a los periodistas. Aclaró que no se encontró ningún documento que permita identificar a la víctima y que tampoco se halló el arma de fuego que habría utilizado. Sin embargo, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) tomó ayer las huellas dactilares del linchado para enviar a sus pares de Brasil en procura de su identificación y sus antecedentes. Hasta el cierre de edición ningún familiar se apersonó a reclamar a la morgue el cadáver.

Investigación de oficio. El fiscal departamental, Miguel Salguero, informó que el Ministerio Público inició de oficio la investigación por el linchamiento de un ciudadano brasileño en San Julián; sin embargo, a falta de policías y garantías en esa población, las indagaciones se realizan solo desde Santa Cruz. La fiscal Delmy Guzmán Roda indicó que se aperturó una denuncia por el delito de asesinato y confirmó que la causa de la muerte del brasileño fue asfixia por ahorcamiento. "La víctima presenta lesiones cortantes en la cabeza, brazos y piernas", afirmó desde su despacho. En mayo de 2017, comunarios de igual manera sacaron de celdas a un sospechoso de asesinato, lo hicieron pasear por la plaza castigándolo y luego lo colgaron.

2 Fueron

los brasileños que llegaron a cobrar la supuesta deuda a Jaime.

300 Personas

fueron quienes presenciaron el linchamiento.

San Julián sin uniformados, siles exige condiciones

Desde el 25 de octubre pasado, el municipio de San Julián se encuentra sin policías debido a que los pobladores se ensañaron contra el Comando Provincial luego de ser gasificados porque bloquearon exigiendo mejoras de su carretera principal. El comandante de la Policía, Alfonso Siles Rojas, fue claro al señalar que mientras no haya las condiciones de infraestructura su personal replegado a Cuatro Cañadas no retornará a este municipio. "Nosotros no destruimos esta infraestructura", lamentó. Con relación a la situación, el fiscal departamental Mirael Salguero, refirió también que en San Julián no existe las mínimas condiciones para que la Fiscalía trabaje debido a que no hay un solo policía para brindar garantías. El comando policial de este municipio se encuentra bajo llave con las oficinas completamente destrozadas. El día de los hechos, dos patrullas fueron volcadas y saquearon el mobiliario de sus oficinas.