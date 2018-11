Para proyectos en Bolivia en el 2019

Financiamiento, BID prevé otorgar $us 300 millones

Dato. En esta gestión se espera completar siete operaciones por más de 600 millones de dólares, destinados en inversiones de energía, educación, entre otros.

Miércoles, 21 de Noviembre, 2018

Para este próximo 2019 el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), prevé otorgar créditos para financiar proyectos en el país por un monto de 300 millones de dólares. En esta gestión, se espera completar siete operaciones por más de $us 600 millones, destinados en energía, educación, salud, entre otros.

Se definirá con el Gobierno. Alejandro Melandri, representante del BID en Bolivia, indicó que se tiene que definir con el Gobierno central el monto de las operaciones a realizarse el próximo año. "Puede estar rondando no menos de los 300 millones de dólares, o quizás algo más", dijo Melandri, a tiempo de agrgar que este año dentro del financiamiento no se han incluido proyectos carreteros; sin embargo, hay en ejecución un volumen muy grande, tomando en cuenta que el mayor componente de la cartera crediticia son destinados para este tipo de proyectos. "Los créditos de Bolivia se lo dan en las mismas condiciones que cualquier otro prestatario, que son a 20 años plazo, con tasas no muy altas porque prácticamente somos el financiador más accesible de la región. Bolivia este año contaba con 15% de financiamiento concesional", explicó.

La CAF también realiza inversión en Bolivia. Por su parte, la representante del Banco de Desarrollo de América Latina en Bolivia (CAF), Gladis Genua, destacó la inversión de 1.625 millones de dólares en proyectos carreteros en el país durante la última década.

"CAF tiene una cartera de financiamiento en Bolivia muy importante, somos el principal financiador en materia de infraestructura vial. De los 2.500 millones de dólares que tenemos en cartera en Bolivia, alrededor del 65 por ciento son carreteras", dijo en el seminario "Guía de buenas prácticas para la adaptación de las carreteras al clima" que se realizó en La Paz.

Genua detalló que en los últimos 10 años la CAF apoyó la ejecución de 41 proyectos viales diseñados "para que sean sostenibles en el tiempo y por lo tanto resilientes al cambio climático".

En ese marco, Genua presentó a las autoridades del Ministerio de Obras Públicas y a la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) una guía que elaboró CAF, con el apoyo de la Asociación Española de Carreteras, sobre las mejores prácticas internacionales para la adaptación de las carreteras al clima.

En ese escenario, el ministro de Obras Públicas, Milton Claros, informó que el Gobierno este año invirtió más de 9.000 millones de bolivianos en construcción de carreteras.

"Estas son cifras históricas, porque pocas veces como Gobierno boliviano se ha invertido tanto en infraestructura carreteras. Es importante, porque para nosotros como Bolivia, el plan de desarrollo que hemos tenido en los últimos 10 años, hemos ido rompiendo de manera histórica muchos retos que teníamos", aseguró.

23 Países

aparte de Bolivia, son a los que el BID les otorga financiamiento.

7 Operaciones

se espera concretar este año con el Banco Interamericano de Desarrollo.