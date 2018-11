Hasta diciembre se verificará si cráneo encontrado corresponde a Quiroga Santa Cruz

Abogado alertó desde 2013 que restos de Quiroga estaban en la hacienda de Banzer

Martes, 20 de Noviembre, 2018

El fiscal superior Gilberth Muñoz estimó este martes que hasta diciembre se tendrá el resultado del examen genético que determinará si el cráneo encontrado en la hacienda del expresidente Hugo Banzer Suárez corresponde al líder socialista, Marcelo Quiroga Santa Cruz.

“Esperamos que todo se tenga hasta los primeros días de diciembre y ya se pueda tener esa información”, dijo Muñoz, en contacto con los medios locales.

Ayer se conoció que un equipo argentino de antropología forense encontró un resto óseo dentro de la hacienda San Javier, en el departamento de Santa Cruz. El cráneo presenta un orificio y se presume que es producto del impacto de una bala.

Quiroga Santa Cruz fue asesinado el 17 de julio de 1980 tras ser secuestrado por militares de los predios de la Central Obrera Boliviana (COB) en La Paz y conducido al Estado Mayor del Ejército.

Frank Campero, abogado del exdictador Luis García Meza, dijo que desde 2013 alertó a las autoridades del Ministerio Público que los restos del líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz estaban en la hacienda del expresidente Hugo Banzer Suárez en Santa Cruz.



“Desde el 2013, que yo asumo el caso con el general García Meza, hemos empezado a decir a los medios de comunicación, a la Fiscalía, pericia psicológica, hemos ido a San Javier, se ha entregado el croquis en mano propia del exfiscal Ramiro Guerrero, y el coronel Luis Arce Gómez ha declarado también lo mismo, se ha publicado su declaración en medios de comunicación nacional”, señaló Campero.







Ayer la Fiscalía General del Estado reportó que el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) halló un cráneo en la hacienda de Banzer y sospecha que correspondería a Quiroga. Los restos hallados serán sometidos a pruebas genéticas para confirmar o descartar esa versión.



Para Campero es claro que los restos de Quiroga Santa Cruz están en la hacienda de Banzer, y lamentó que recién se esté actuando pese que se alertó a las autoridades desde 2013.



En caso de confirmarse que el cráneo corresponde a Marcelo Quiroga, dijo que las responsabilidades de la tortura y asesinato del líder socialista recaerían sobre Banzer.



Campero también lamentó que la Comisión de la Verdad no avance con las investigaciones sobre este hecho.



“Hay una comisión de la verdad que está totalmente adormecida, que no está realizando su trabajo y que lastimosamente hasta la fecha no tenemos un resultado óptimo”, apuntó.



En la primera semana de diciembre el Ministerio Público conocerá los resultados de los estudios genéticos y establecerá si corresponden o no a Quiroga Santa Cruz.



Marcelo Quiroga Santa Cruz impulsó la nacionalización de los hidrocarburos y luchó incansablemente por la recuperación de la democracia hasta que el 17 de julio de 1980 fue asesinado durante la dictadura de Luis García Meza.