Política

Montaño dice que llueven denuncias de militantes del MAS y analizarán acciones legales

La presidenta de la Cámara de Diputados manifestó que la información de los ciudadanos está en diferentes instituciones de donde pudo ser utilizada por algunos partidos políticos.

Martes, 20 de Noviembre, 2018

La presidenta de la Cámara de Diputados Gabriela Montaño aseguró que en el MAS están “lloviendo” las denuncias producto de las irregularidades en el registro de militantes, por lo que analizan si recurrirán a acciones legales por el daño causado.

“Como MAS, por supuesto, vamos a analizar si vamos a llevar acciones legales, porque están lloviendo las denuncias de nuestros militantes. Sí, creemos que hay instrumentos legales para resolver esto”, declaró Montaño.

Detalló que muchos de sus militantes del MAS ahora aparecen como si nunca se hubieran registrado o en su caso, aparecen en otras fuerzas políticas, situación que ha generado “preocupación”, sostuvo la legisladora.

“La gran mayoría de los registros no son de estos últimos meses, son anteriores, desde 1991, probablemente no nos hubiéramos enterado nunca si el Tribunal Supremo Electoral no hubiera puesto a consideración de la militancia y de los ciudadanos para que verifiquen su militancia”, explicó.