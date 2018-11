Política

Tezanos dice que la militancia no impide ser Defensor

Martes, 20 de Noviembre, 2018

Tras conocerse que figura en las listas del Movimiento al Socialismo (MAS), David Tezanos Pinto aclaró este martes que, de acuerdo a norma, la militancia política no es una restricción para acceder al cargo de Defensor del Pueblo y que él siempre reconoció que es marxista.

“Tezanos Pinto manifestó que siempre ha reconocido ser marxista, en su derecho a la libertad de pensamiento, en el marco del Artículo 21.3 de la Constitución y que su militancia siempre ha sido en los derechos humanos”, dice una nota de prensa de la Defensoría.

Hizo esa declaración después de revelarse que, en los registros del Tribunal Supremo Electoral (TSE), figura como militante del Movimiento al Socialismo (MAS).

“La actual Ley N° 870, del Defensor del Pueblo, en los requisitos establecidos en el Artículo 7 y las incompatibilidades señaladas en el Artículo 8 para ser Defensor del Pueblo, no restringe la militancia”, señala una nota de prensa de la Defensoría.

Tezanos fue elegido Defensor por la Asamblea Legislativa, con dos tercios del MAS, en 2016. En ese proceso de selección no se exigió a los postulantes que certifiquen la no militancia política, sólo se puso como requisito el no haber sido dirigente de organizaciones políticas o candidato en los últimos cinco años.

Tezanos difundió sus certificados que acreditan que no fue candidato ni autoridad electa en los últimos cinco años, antes de su designación como Defensor.

Finalmente, el Defensor “informó que en el marco de la normativa vigente procedió al mecanismo señalado por el Órgano Electoral para la depuración de la información correspondiente”, según la entidad defensorial.