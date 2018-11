Claros afirma que los 'elefantes blancos' son un mito de la oposición

Martes, 20 de Noviembre, 2018

Ref. Fotografia: Aeropuerto de Copacabana. Foto: Infodiez

El ministro de Obras Públicas, Milton Claros, afirmó este martes que las obras denominadas "elefantes blancos" no existen en el actual gobierno, y que se trata de un mito creado por los partidos políticos de oposición que están acostumbrados a eso.



El ministro rechazó las denuncias de que los aeropuertos de Ixiamas, Apolo y Copacabana son "elefantes blancos", pese a que algunos de ellos lleva años sin entrar en operaciones desde su inauguración.



"Ese tema de los elefantes blancos es un mito que tiene la oposición porque obviamente antes tenían y estilaban hacer eso, pero ahora no, son proyectos que se han ejecutado, que tienen un objetivo que es la conexión", manifestó la autoridad.



Un "elefante blanco" es una obra pública de construcción, mantenimiento o instalación de un bien inmueble, la cual tiene un impacto negativo para la comunidad debido a que ha sido abandonada o está inconclusa.



Los aeropuertos de Ixiamas, Apolo y Copacabana, que costaron en conjunto Bs 133 millones, aún no entran en operaciones. El de Ixiamas fue inaugurado hace tres años; el de Apolo hace tres meses; y, el de Copacabana hace cuatro meses.



Claros precisó que los aeropuertos de Apolo e Ixiamas están a cargo de la Gobernación de La Paz, y ellos son los encargados de ponerlos en marcha; mientras que el de Copacabana está a cargo del Ministerio de Obras Públicas por medio de Aasana.



El ministro remarcó que son los encargados de los aeropuertos los que tienen que buscar los mercados para iniciar los vuelos porque "de la noche a la mañana ninguna empresa comercial puede generar el negocio de manera inmediata".



"Es un proceso, y eso nosotros lo estamos trabajando a través de BoA, a través de Boltur, hay que genera vuelos charter, que la gente se entere, que conozca, es parte de un proceso", apuntó.



Dijo que la población merece tener aeropuertos y conectividad porque "en cualquier momento ocurre algo con la carretera y podemos habilitar vuelos charter".



Claros remarcó que "nunca, jamás, una inversión pública va a ser un elefante blanco".