Mesa pone en duda la confiabilidad del padrón de militantes y pide investigación transparente

Martes, 20 de Noviembre, 2018

Ref. Fotografia: Candidato Carlos Mesa. Foto: Ministerio de Comunicación

El expresidente y candidato por el frente Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, afirmó este martes que, debido a la gran cantidad de denuncias de registros irregulares, está en duda la confiabilidad del padrón de militantes, lo que puede afectar la legitimidad de las elecciones primarias fijadas para el próximo 27 de enero de 2019.



"Para garantizar la transparencia de las elecciones primarias, el padrón debe ser confiable y la enorme cantidad de reclamos ciudadanos sobre inscripciones falsas puede poner en duda este requisito", afirmó Mesa.



El candidato demandó una urgente investigación sobre las denuncias que se multiplicaron en las redes sociales y los medios, luego de que el Tribunal Electoral Plurinacional abriera a la revisión pública la militancia de los ciudadanos y ciudadanas.



"No es suficiente con poner a disposición de la gente la posibilidad de renunciar o anular una inscripción falsa, se debe investigar cada caso, identificando claramente a los responsables de adulteración o falsificación de documentos o de registros, y procesarlos por los delitos que corresponda", remarcó.



Para Mesa, la revisión del padrón de militantes ha puesto al descubierto "las irregularidades que los partidos políticos cometían en estos procesos", pero además genera una "duda razonable" sobre la responsabilidad del Órgano Electoral en la verificación de las inscripciones.



"Las posibilidades de irregularidades pueden estar afectando a personas que no han accedido al Internet para verificar sus inscripciones, por lo que el problema puede ser mucho más grave y corresponde una revisión minuciosa y una transparentación total del proceso", demandó.



El expresidente dijo que muchas personas que se inscribieron al FRI, tras el anuncio de su candidatura, aparecen registradas en otros partidos políticos, e incluso su propio registro realizado el mes pasado, no aparece en el padrón, lo que en sí mismo "ya es violatorio de las garantías de participación ciudadana en la actividad política".



Pidió a los representantes de los partidos aliados a Comunidad Ciudadana ante el Órgano Electoral Plurinacional, que presenten un memorial para exigir que se aclare públicamente este problema y se inicie la investigación que corresponde.