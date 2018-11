Se cuelga el sitio web de 'Yo Participo' tras denuncias de militancias ilegales

No se sabe si este hecho es atribuible a una saturación o a una decisión del Órgano Electoral Plurinacional (OEP)

Martes, 20 de Noviembre, 2018

El sitio web de "Yo Participo" del Tribunal Supremo Electoral se colgó en medio de las múltiples denuncias de militancias ilegales.

Varios ciudadanos se quejaron porque ya no pudieron ingresar a la página oficial para verificar su pertenencia a alguna organización política.



ANF hizo varios intentos para ingresar al sitio web pero sin éxito. No se sabe si este hecho es atribuible a una saturación o a una decisión del Órgano Electoral Plurinacional (OEP).



El lunes, una ola de denuncias se generó después de que muchos ciudadanos ingresaron a la web de "Yo Participo" y fueron sorprendidos porque sin haberse registrado nunca en un partido político, aparecieron como militantes, lo que provocó molestia e indignación.



El TSE dijo que sus datos eran preliminares y que fueron proporcionados por las organizaciones políticas.



Este martes varios medios de comunicación han solicitado que los vocales den una explicación de cómo los datos de los ciudadanos llegaron a los partidos políticos, sin embargo aún no se han pronunciado en una rueda de prensa.