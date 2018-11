OEP aclara que registro de militantes es responsabilidad de partidos políticos y no suya

Luego de que el TSE publicó el sitio web https://yoparticipo.oep.org.bo para que los ciudadanos verifiquen su militancia partidaria, se generó una ola de denuncias de personas que "nunca" militaron en una organización pero aparecen como militantes

Martes, 20 de Noviembre, 2018

Ref. Fotografia: Foto: Google

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) aclaró que es responsabilidad de los partidos políticos el registro de su militancia y no del Órgano Electoral (OEP). De esta manera la entidad deslinda responsabilidad ante las denuncias de gente que no se registró en un partido y figura como militante.



"Se aclara a la opinión pública que es responsabilidad de las organizaciones políticas el registro de su militancia y no del Órgano Electoral Plurinacional, puesto que son las organizaciones políticas las que presentan los libros de registro de sus militantes para la obtención de su personalidad jurídica y/o la actualización de su militancia política", se lee en el comunicado de aclaración pública del OEP.



Luego de que el Tribunal Supremo Electoral publicó el sitio web https://yoparticipo.oep.org.bo para que los ciudadanos verifiquen su militancia partidaria, se generó una ola de denuncias de personas que "nunca" militaron en una organización política y que aparecen como militantes. El hecho generó indignación y molestia.



Muchos exigieron una explicación al TSE, que posteriormente difundió un formulario para que los afectados puedan "anular" el registro de militancia.



El comunicado de la OEP también señala que el aplicativo "Yo Participo" fue desarrollado en el marco de la transparencia institucional, "con la finalidad de que la población acceda a la información sobre su registro en el padrón electoral y militancia política".



El TSE reiteró que en caso de que exista un registro de militancia en la que la ciudadanía niegue haberse registrado, "puede solicitar ante la OEP la anulación y/o renuncia de la militancia registrada, sin perjuicio de accionar la denuncia o el reclamo correspondiente por este hecho atribuible a la organización política".